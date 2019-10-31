"Реал" потешился с "Леганесом", "Ювентус" благодаря пенальти дожал аутсайдера Серии А

"Реал" не оставил шансов скромному "Леганесу" на "Сантьяго Бернабеу", победив 5:0. Все вопросы "Реал" снял к 25-й минуте матча, поведя 3:0, отличились Родриго, Кроос, проведшие голы на седьмой и восьмой минутах, а также Серхио Рамос с пенальти. Во втором тайме еще два мяча провели Бензема и Йович. Победа позволила набрать "Реалу" 21 очков после десяти встреч и подняться на чистое второе место Ла Лиги вслед за "Барселоной".

"Валенсия" без Дениса Черышева не смогла победить дома "Севилью" 1:1, "Атлетик" из Бильбао разгромил 3:0 "Эспаньол".

В чемпионате Италии на первое место вернулся "Ювентус", победивший 2:1 "Дженоа". Туринцы лишь на последней минуте, благодаря голу Роналду с пенальти дожали генуэзцев. До 90-й минуты команды играли боевую ничью 1:1. "Удинезе" после поражение 1:7 о "Аталанты" в прошлом туре снова разгромно проиграла: на этот раз "полосатых" обидела "Рома" 4:0. "Кальяри" в день рождения капитана сбрной Эстонии Рагнара Клавана обыграла 3:2 "Болонью". Клаван в игре участия не принимал.

"Лацио" разгромил 4:0 "Торино", а главный неудачник ныншнего сезона "Сампдория", замыкающая таблицу Серии А, лишь на последней минуте смогла спасти очко в матче против "Лечче" 1:1.