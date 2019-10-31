Пытался скрыться от полиции и утопил машину: пьяный водитель встретит Новый год в Таллиннской тюрьме

После оглашения решения суда Роланду разрешили покинуть зал суда, но после того, как решение вступит в силу, он будет отправлен в Таллиннскую тюрьму.

Роланд, которого в августе этого года и в мае прошлого года ловили за рулем без водительских прав, совершил новое преступление поздно вечером 12 октября, когда в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в Синди на Пярнуском шоссе проигнорировал сигнал полиции остановиться и прибавил скорости возле заправки Olerex. На перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Раба Роланд потерял управление над автомобилем, протаранил забор и въехал в пруд. Опьянение водителя было ниже показателя, предусматривающего уголовную ответственность.

Обвиняемый и его защитник в рамках договорного производства согласились с характером и размером ущерба, а также согласились с требуемым прокурором наказанием в виде семи месяцев тюремного заключения.

Полиция 12 октября в 11 часов вечера дала сигнал остановиться фургону Ford Transit, водитель которого вместо остановки увеличил скорость и попытался скрыться от блюстителей порядка.

На Пярнуском шоссе водитель потерял контроль над автомобилем и влетел в забор. Поездка закончилась в пруду.

Полиция установила, что за рулем фургона находился 46-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения, нарушитель был доставлен в отделение полиции.

«Передняя часть автомобиля была наполовину в воде, когда полицейские вытащили человека из машины», - сказал живущий рядом с прудом Михкель Сакс.