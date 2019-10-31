Пытался скрыться от полиции и утопил машину: пьяный водитель встретит Новый год в Таллиннской тюрьме

Пярнуский уездный суд приговорил 46-летнего Роланда, который в нетрезвом виде в Синди пытался скрыться от полиции и на машине съхал в пруд, к семи месяцам заключения, пишет Pärnu Postimees.
После оглашения решения суда Роланду разрешили покинуть зал суда, но после того, как решение вступит в силу, он будет отправлен в Таллиннскую тюрьму.
Роланд, которого в августе этого года и в мае прошлого года ловили за рулем без водительских прав, совершил новое преступление поздно вечером 12 октября, когда в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в Синди на Пярнуском шоссе проигнорировал сигнал полиции остановиться и прибавил скорости возле заправки Olerex. На перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Раба Роланд потерял управление над автомобилем, протаранил забор и въехал в пруд. Опьянение водителя было ниже показателя, предусматривающего уголовную ответственность.
Обвиняемый и его защитник в рамках договорного производства согласились с характером и размером ущерба, а также согласились с требуемым прокурором наказанием в виде семи месяцев тюремного заключения.
Полиция 12 октября в 11 часов вечера дала сигнал остановиться фургону Ford Transit, водитель которого вместо остановки увеличил скорость и попытался скрыться от блюстителей порядка.
На Пярнуском шоссе водитель потерял контроль над автомобилем и влетел в забор. Поездка закончилась в пруду.
Полиция установила, что за рулем фургона находился 46-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения, нарушитель был доставлен в отделение полиции.
«Передняя часть автомобиля была наполовину в воде, когда полицейские вытащили человека из машины», - сказал живущий рядом с прудом Михкель Сакс.
Спасатели вытащили машину из пруда и поставили на парковку полицейского участка.