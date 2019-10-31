Чт, 31.10.2019
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  • Шпажистка Катрина Лехис объявила о намерении побороться за медаль на Олимпиаде в Токио

Шпажистка Катрина Лехис объявила о намерении побороться за медаль на Олимпиаде в Токио

Nikolai Novosjolov ja Katrina Lehis allkirjastasid eile sponsorlepinguid ning rääkisid hooaja plaanidest. FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстонская шпажистка Катрина Лехис намерена не просто пробиться на летние Олимпийские игры в Токио, но и побороться там за медаль, передает Rus.Err.ee.

Вместе с тренером Николаем Новоселовым Лехис познакомила журналистов со своим календарем соревнований, планом тренировок и целями вплоть до Олимпийских игр в Токио в 2020 году, а также подписала договоры со спонсорами и партнерами, которые поддерживают ее в этом сезоне.

Катрина Лехис подтвердила, что в сотрудничестве с тренером и двукратным чемпионом мира Николаем Новоселовым она предпримет максимум усилий, чтобы подготовиться к предстоящим этапам мирового кубка и Grand Prix. За ними последуют соревнования чемпионата Европы, но ее главная цель — олимпийская медаль. 

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