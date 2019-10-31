Шпажистка Катрина Лехис объявила о намерении побороться за медаль на Олимпиаде в Токио

Вместе с тренером Николаем Новоселовым Лехис познакомила журналистов со своим календарем соревнований, планом тренировок и целями вплоть до Олимпийских игр в Токио в 2020 году, а также подписала договоры со спонсорами и партнерами, которые поддерживают ее в этом сезоне.