В результате слияния Fiat Chrysler и PSA будет образован четвертый по величине автоконцерн в мире

В результате слияния должна появиться четвертая в мире по величине автогруппа с объемом производства в 8,7 млн транспортных средств в год, синергический эффект позволит ежегодно экономить 3,7 млрд евро, при этом ни один из заводов не будет закрыт, отмечается в документе, пишет DW.com. Крупнее новой автогруппы будут лишь Volkswagen, Toyota и французско-японский Renault-Nissan.

Слияние равных

Административный совет PSA дал зеленый свет на слияние еще накануне вечером. В совместном заявлении концернов говорится, что стороны стремятся к слиянию на равноправной основе. Новую автогруппу возглавит нынешний шеф PSA Карлос Таварес. Глава административного совета FCA Джон Элканн - внук шефа Fiat Джованни Аньелли - останется в объединенной группе на той же должности.

По данным газеты The Wall Street Journal, общая биржевая стоимость FCA и PSA составит около 50 млрд долларов. PSA выпускает традиционные французские модели Peugeot и Citroёn, а FCA - такие марки, как Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati.