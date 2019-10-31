Галерея: городские джунгли - квартира в Киеве

Еще на начальном этапе работы владелец предоставил дизайнерам свободу действий. Это облегчило задачу и в поиске подходящей концепции, и в ходе реализации проекта.

Исходное расположение гостиной делало геометрию квартиры очень вытянутой. После обсуждений вариантов появилась идея выделить под спальню небольшую площадь у окна и отделить ее стеклянной перегородкой.

«Мы думали о том, чтобы интерьер продолжал философию самого жилого комплекса, — рассказывает Елена Братанчук из дизайнерской студии Sunday12 Interior Lab. — Хотелось как-то обыграть внешнюю среду и индустриальные элементы отделки».

Изумрудный оттенок и пальмовый принт обоев Cole & Son стали главным цветовым и смысловым акцентом в интерьере. С одной стороны, они напоминали о путешествиях, которые так любит заказчик, а с другой — создавали расслабляющую атмосферу.

«Нам очень повезло с помещением. Единственное, над чем нужно было подумать — это большое панорамное окно, вернее, расположение основных зон относительно него. Мы хотели получить максимально открытое и свободное пространство», — вспоминает Елена.

Когда попадаешь в квартиру, то видишь два панорамных окна, создающих впечатление одного большого помещения. Благодаря прозрачной конструкции зона кухни-гостиной и спальни выглядят единым пространством. Вечером зона спальни отделяется шторами, создавая необходимую приватность.

Ради простора и удобства планировки санузел перенесли. В отличие от гостиной и спальни, санузел выполнен в черно-белых тонах, а классические интонации в мебели сочетаются с современной итальянской сантехникой.