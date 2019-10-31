Свидетель: мужчина на мосту в Ласнамяэ закричал «Стреляй!» и раздался выстрел

Латвиец Эдгарс на машине ехал по мосту Мустакиви в тот момент, когда конфликт между рабочим и жителем Ласнамяэ достиг пика и раздались выстрелы.

Эдгарс вспомнил, что он подъехал к мосту Мустакиви и заметил на встречной полосе рабочую машину с работающими желтыми проблесковыми маячками. Возле автомобиля стояли двое мужчин, один из которых целился в другого пистолетом. Это были дорожный рабочий Дмитрий Дорошкевич и получивший шесть пуль житель Ласнамяэ Артем Кременский.

«На вооруженном мужчине была надета оранжевая жилетка дорожного рабочего. На человеке, в которого он целился, темный жакет, белая рубашка,светлые шорты и темные ботинки. Было ясно, что они решают какой-то конфликт. Тот, в котором целился рабочий, казался очень смелым», - сказал Эдгарс в суде.

Руки не были сжаты в кулаки

Он оставил свой автомобиль посреди дороги и на расстоянии десяти метров стал наблюдать за развитием событий. «Рабочий и второй человек стояли друг от друга на расстоянии двух-трех шагов, они разговаривали на русском языке. В какой-то момент невооруженный человек сделал два шага в направлении рабочего и громко сказал: «Стреляй!» У него ничего не было в руках и его руки не были сжаты в кулаки», - сказал свидетель и продемонстрировал позу Кременского – руки были опущены и находились к телу под углом в 45 градусов, ладони были направлены вперед.

В этот момент раздался выстрел, который Дорошкевич направил в воздух. Эдгарс вспомнил, что после этого сказал своему другу звонить по номеру 112. Друг Евгений позвонил в Центр тревоги и стал описывать происходящее на мосту. Поскольку Евгению было тяжело описать местоположение, Эдгарс взял телефон и сам стал говорить с оператором Центра тревоги.

«В этот момент, когда я говорил по телефону, я не следил за развитием конфликта. В то же время слышал еще несколько выстрелов подряд. Помню еще, что сказал работнику Центра тревоги: возможно, сами слышите, что здесь происходит стрельба», - вспоминает очевидец.

Что дорожный рабочий из своего зарегистрированного пистолета Glock 19 выпустил две пули в голову и четыре пули в тело другого человека, Эдгарс узнал только потом.

Побежал к машине

Когда Эдгарс вновь посмотрел в сторону конфликтующих, он увидел, как дорожный рабочий в оранжевом жилете с пистолетом в руке бежит в сторону его автомобиля. Он решил уехать с места событий.

Защищающий Дорошкевича адвокат Владимир Садеков спросил, почему Эдгарс уехал с моста. «Когда в твою сторону бежит вооруженный мужчина, который только что стрелял, нет желания с этим человеком общаться», - ответил Эдгарс.

Задать вопрос свидетелю смог и обвиняемый в попытке убийства Дмитрий Дорошкевич, который поинтересовался у Эдгарса, с чего он взял, что он вообще бежал в его сторону. «Вы заметили, что в это время на мосту остановилась машина скорой помощи?» - спросил Дорошкевич свидетеля. Эдгарс признал, что действительно видел машину скорой помощи, но был уверен, что вооруженный рабочий бежал не к скорой помощи, а к его автомобилю.

Сразу после стрельбы Артему Кременскому пришла на помощь случайно проезжавшая мимо бригада скорой помощи и это, видимо, спасло ему жизнь.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Дмитрия Дорошкевича в попытке убийства. Сам Дорошкевич своей вины не признает, поскольку, по его оценке, речь идет о необходимой самообороне. Дорошкевич утверждает, что зарегистрированный пистолет был взят на работу, поскольку у его коллег из Tallinna Teede AS по ночас по время выполнения дорожных работ возникали конфликты с пьяными прохожими.