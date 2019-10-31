Мэри Кросс избежала уголовного наказания за лжесвидетельство

По словам прокурора Яанхольд, прокуратура ходатайствовала о прекращении производства в отношении Кросс по принципу опортунитета, поскольку несмотря широкое освещение этого дела в СМИ, окончательную оценку прокуратура дает, исходя из личности правонарушителя и сути данных им ложных показаний.

«Мы учили, что данные ею показания были общими, и она не соврала в отношении какого-то конкретного человека, которому ее ложь могла доставить неприятности. Также мы приняли во внимание тот факт, что Мэри Кросс не имеет судимостей и раскаялась в содеянном. Поэтому прокуратура пришла к выводу, что Мэри Кросс осознала свою вину и есть надежда, что в дальнейшем она будет вести себя законопослушно и в том случае, если не будет наказана в уголовном порядке», - объяснила окружной прокурор.

Принцип опортунитета означает, что производство по уголовному делу прекращается в связи с отсутствием общественного интереса, а Кросс не должна будет официально признавать себя виновной. Однако это означает и то, что она признает, что нарушила закон.

Мэри Кросс не присутствовала на заседании, а принимала в нем участие посредством видеомоста. Суд огласил мотивировочную часть своего решения сегодня в 13.30.

Комментарий старшего прокурора Кристель Томинг после оглашения решения суда:

"Прокуратура пришла к выводу, что Мэри Кросс совершила преступление: дала ложные показания, а описанного ею нападения никогда не было. С этим согласился и суд, когда удовлетворил ходатайство о применении принципа опортунитета. Соглашаясь на опорутнитет и на обязанность выплатить в пользу государства 3000 евро, с предъявленным обвинением согласилась и сама Мэри Кросс.

Целью производства по уголовному делу не является наказание преступника, главной целью является обеспечение в будущем законопослушное поведение человека. Поскольку в лице Мэри Кросс мы имеем дело с ранее не судимым человеком, который раскаялся в содеянном, прокуратура пришла к выводу, что можно ходатайствовать перед судом о прекращении производства по принципу опортунитета. Это означает, что человек совершил преступление, но содеянное им не требует безусловного наказания в уголовном порядке, в данном случае достаточно и назначенного Мэри Кросс финансового обязательства.

Когда ложные показания дают не имевшие ранее судимости люди, решение, при котором уголовное производство прекращается по принципу опортунитета, согласуется с обычной практикой прокуратуры: и прекращение производств по уголовным делам, возбужденным по причине дачи ложных показаний, все чаще происходит именно так. Несмотря на широкое освещение темы в СМИ, прокуратура дает свою оценку, исходя из конкретных обстоятельств.

В данном случае мы учли, что лжесвидетельства Мэри Кросс были общими, и она не оклеветала какого-то конкретно человека, которому ее ложь могла доставить неприятности. Мэри Кросс не обращалась в полицию сама, чтобы дать ложные показания, а соврала, когда полиция сама обратилась к ней из-за опубликованного в Facebook сообщения. Кроме личности человека, в случае лжесвидетельств важно учесть и то, каковы последствия этой лжи: например, при лжи об особо тяжком преступлении, правоохранительные органы реагируют большими силами, безосновательно тратятся ресурсы полиции, которые можно было направить на помощь настоящим потерпевшим.

В данном случае поступило ложное сообщение о случившемся в прошлом забрасывании камнями, что не было обусловлено серьезным разбазариванием ресурсов, также не обвинялись какие-то конкретные люди. Поэтому прокуратура посчитала возможным просить суд об опортунитете и суд согласился".