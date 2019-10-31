Мэри Кросс избежала уголовного наказания за лжесвидетельство
Окружной прокурор Юлле Яанхольд подала сегодня в Харьюский уездный суд ходатайство о прекращении производства по уголовному делу, возбужденному против жены депутата парламента Ээрика-Нийлеса Кросса, американки Мэри Кросс, поскольку у дела отсутствует общественный интерес. С это ходатайство удовлетворил, пишет Postimees.
По словам прокурора Яанхольд, прокуратура ходатайствовала о прекращении производства в отношении Кросс по принципу опортунитета, поскольку несмотря широкое освещение этого дела в СМИ, окончательную оценку прокуратура дает, исходя из личности правонарушителя и сути данных им ложных показаний.
«Мы учили, что данные ею показания были общими, и она не соврала в отношении какого-то конкретного человека, которому ее ложь могла доставить неприятности. Также мы приняли во внимание тот факт, что Мэри Кросс не имеет судимостей и раскаялась в содеянном. Поэтому прокуратура пришла к выводу, что Мэри Кросс осознала свою вину и есть надежда, что в дальнейшем она будет вести себя законопослушно и в том случае, если не будет наказана в уголовном порядке», - объяснила окружной прокурор.
Принцип опортунитета означает, что производство по уголовному делу прекращается в связи с отсутствием общественного интереса, а Кросс не должна будет официально признавать себя виновной. Однако это означает и то, что она признает, что нарушила закон.
Мэри Кросс не присутствовала на заседании, а принимала в нем участие посредством видеомоста. Суд огласил мотивировочную часть своего решения сегодня в 13.30.
Комментарий старшего прокурора Кристель Томинг после оглашения решения суда:
"Прокуратура пришла к выводу, что Мэри Кросс совершила преступление: дала ложные показания, а описанного ею нападения никогда не было. С этим согласился и суд, когда удовлетворил ходатайство о применении принципа опортунитета. Соглашаясь на опорутнитет и на обязанность выплатить в пользу государства 3000 евро, с предъявленным обвинением согласилась и сама Мэри Кросс.
Целью производства по уголовному делу не является наказание преступника, главной целью является обеспечение в будущем законопослушное поведение человека. Поскольку в лице Мэри Кросс мы имеем дело с ранее не судимым человеком, который раскаялся в содеянном, прокуратура пришла к выводу, что можно ходатайствовать перед судом о прекращении производства по принципу опортунитета. Это означает, что человек совершил преступление, но содеянное им не требует безусловного наказания в уголовном порядке, в данном случае достаточно и назначенного Мэри Кросс финансового обязательства.
Когда ложные показания дают не имевшие ранее судимости люди, решение, при котором уголовное производство прекращается по принципу опортунитета, согласуется с обычной практикой прокуратуры: и прекращение производств по уголовным делам, возбужденным по причине дачи ложных показаний, все чаще происходит именно так. Несмотря на широкое освещение темы в СМИ, прокуратура дает свою оценку, исходя из конкретных обстоятельств.
В данном случае мы учли, что лжесвидетельства Мэри Кросс были общими, и она не оклеветала какого-то конкретно человека, которому ее ложь могла доставить неприятности. Мэри Кросс не обращалась в полицию сама, чтобы дать ложные показания, а соврала, когда полиция сама обратилась к ней из-за опубликованного в Facebook сообщения. Кроме личности человека, в случае лжесвидетельств важно учесть и то, каковы последствия этой лжи: например, при лжи об особо тяжком преступлении, правоохранительные органы реагируют большими силами, безосновательно тратятся ресурсы полиции, которые можно было направить на помощь настоящим потерпевшим.
В данном случае поступило ложное сообщение о случившемся в прошлом забрасывании камнями, что не было обусловлено серьезным разбазариванием ресурсов, также не обвинялись какие-то конкретные люди. Поэтому прокуратура посчитала возможным просить суд об опортунитете и суд согласился".
Мэри Кросс обвинили в даче ложных показаний. Согласно предъявленном обвинению, она неоднократно умышленно давала полиции ложные показания в качестве потерпевшей, утверждая, что 27 ноября 2017 года, находясь в парке на пляже Штромка, она якобы подверглась нападению со стороны незнакомых мужчин, которые забросали ее камнями. В ходе следствия было найдено подтверждение тому, что Мэри Кросс не находилась в указанное время в парке на пляже Штромка.
В ноябре прошлого года в социальных сетях начали распространяться слухи о том, будто на пляже Штромка в Таллинне на американку Мэри Кросс напали двое жителей Эстонии, которые бросались в нее камнями и требовали, чтобы она убиралась домой. Кроме того, в сообщении было написано, что нападавшие имели символику EKRE.
Окружной прокурор Юлле Яанхольд объяснила, что поскольку обвиняемая будучи еще подозреваемой во время допроса не объяснила, зачем она дала такие показания полиции, то, по оценке прокуратуры, в целом доказана и дача ложных показаний: «Все собранные доказательства указывают на то, что в то время, когда, по утверждению обвиняемой, в нее бросали камнями в парке на пляже Штромка, она вообще не находилась в этом районе».
До сих пор Мэри Кросс уверяла, что, несмотря на отсутствие доказательств, это нападение все же имело место быть. Мэри Кросс замужем за депутатом эстонского парламента Ээриком-Нийлесом Кроссом.