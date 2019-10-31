Мэри Кросс может избежать уголовного наказания за лжесвидетельство

По словам прокурора Яанхольд, прокуратура ходатайствует о прекращении производства в отношении Кросс по принципу опортунитета, поскольку, несмотря на большое освещение этого дела в СМИ, окончательную оценку прокуратура дает, исходя из конкретного лица, а также сути данных им лжесвидетельств.

«Мы учили, что данные ею показания были общими, и она не соврала в отношении какого-то конкретного человека, которому ложь могла причинить неудобства. Также мы приняли во внимание тот факт, что Мэри Кросс не имеет прежних судимостей, и она выразила раскаяние в содеянном. Поэтому прокуратура пришла к выводу, что Мэри Кросс осознала свое деяние и есть надежда, что в дальнейшем она будет вести себя законопослушно и в том случае, если она не будет наказана в уголовном порядке», - объяснила окружной прокурор.

Принцип опортунитета означает, что производство по уголовному делу прекращается по причине отсутствия общественного интереса, а Кросс не должна будет официально признавать себя виновной. Однако это означает и то, что она принимает это деяние, как свое.

Мэри Кросс не присутствовала на заседании, а принимала участие при помощи видеомоста. Суд сообщил мотивировочную часть своего решения сегодня в 13.30.

Мэри Кросс обвинили в даче ложных показаний. Согласно предъявленном обвинению, она неоднократно умышленно давала полиции ложные показания в качестве потерпевшей, утверждая, что 27 ноября 2017 года, находясь в парке на пляже Штромка, она якобы подверглась нападению со стороны незнакомых мужчин, которые забросали ее камнями. В ходе следствия было найдено подтверждение тому, что Мэри Кросс не находилась в указанное время в парке на пляже Штромка.

В ноябре прошлого года в социальных сетях начали распространяться слухи о том, будто на пляже Штромка в Таллинне на американку Мэри Кросс напали двое жителей Эстонии, которые бросались в нее камнями и требовали, чтобы она убиралась домой. Кроме того, в сообщении было написано, что нападавшие имели символику EKRE.

Окружной прокурор Юлле Яанхольд объяснила, что поскольку обвиняемая будучи еще подозреваемой во время допроса не объяснила, зачем она дала такие показания полиции, то, по оценке прокуратуры, в целом доказана и дача ложных показаний: «Все собранные доказательства указывают на то, что в то время, когда, по утверждению обвиняемой, в нее бросали камнями в парке на пляже Штромка, она вообще не находилась в этом районе».