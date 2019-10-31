Сожженное похоронное бюро восстает из пепла

По словам заведующей похоронным бюро Viimne Tee Майе Рохумяги, в последнее время семья жила в страхе, что что-то вновь может случиться. Поэтому

до ареста подозреваемого ее супруг ночевал на улице Силлутисе. В том самом доме, в окно которого 24 августа этого года ночью бросили камень, а затем подожженный предмет. Ущерб от пожара составил несколько десятков тысяч евро.

«Обстоятельства пожара указывают на то, что речь идет о целенаправленном и продуманном поджоге. Кроме того, обнаруженные улики говорят о планах поджога еще одного здания», - сказал руководитель уголовного бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон. 28-летний подозреваемый был взят под стражу.

«Сожженное похоронное бюро - часть признанного архитектурным наследием старого больничного комплекса, в связи с чем расследование ведется на основании статьи, предусматривающей повреждение или уничтожение памятника культуры», - объяснил прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Олгерд Петерселль.

Семья Рохумяги похвалила полицию за работу, хотя их самих первыми вызывали на допрос. Подозрение относительно страхового мошенничества быстро отпало, а мать, отец и сын смогли приступить к устранению последствий пожара. Скорее всего, злоумышленник не предполагал, что попадет на камеру видеонаблюдения и люди его узнают.

К концу октября было закончено восстановление ритуальных помещений и ужасающая картина поврежденных сажей и водой зала прощания и гробницы открывается лишь на фотографиях. Стоявшая в углу столетняя фисгармония, к сожалению, была уничтожена огнем.

До полного восстановления прежнего вида потребуется время, так как часть заказанных предметов интерьера еще не прибыла на место. Семья примет дополнительные меры безопасности, но оставит их в секрете.

Майе Рохумяги не верит, что арестованный человек своим поступком сводил счеты с их семьей, и надеется, что прокуратура доберется до истинной причины поджога.