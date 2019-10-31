Список фирм с высокими зарплатами: кто в Эстонии платит своим работникам более 8000 евро?

В Эстонии самые большие зарплаты получают работники Microsoft Eesti, средняя зарплата которых в месяц составляет 8297 евро, говорится в новом рейтинге зарплат.
В десятку выплачивающих самые лучшие зарплаты в Эстонии входят три связанных с торговлей предприятия, две ИТ-компании, строительная фирма, фармацевтическая компания, консалтинговая фирма, одна компания по управлению имуществом и поддерживающая Оття Тянака команда ралли.
В первую пятерку, помимо Microsoft, входят также CM Tallinn AS (средняя зарплата - 7877 евро), Tommi Mäkinen Racing OÜ (6996 евро), Dagöstrand OÜ (6596 евро) и East Capital Baltics AS (5917 евро).
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