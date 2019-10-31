Список фирм с высокими зарплатами: кто в Эстонии платит своим работникам более 8000 евро?

В десятку выплачивающих самые лучшие зарплаты в Эстонии входят три связанных с торговлей предприятия, две ИТ-компании, строительная фирма, фармацевтическая компания, консалтинговая фирма, одна компания по управлению имуществом и поддерживающая Оття Тянака команда ралли.