Юрген Клопп жестко раскритиковал перегруженный календарь "Ливерпуля"

Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги пройдут на неделе, начинающейся 16 декабря. Однако Премьер-лига обсуждает вариант переноса игры «Ливерпуля» на вторую неделю января, так как мерсисайдцы 18 декабря стартуют на клубном чемпионате мира.

«Меня это не беспокоит, это должно волновать кого-то другого, потому что не мы составляли расписание. ФИФА сказала нам, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам нужно ехать туда, и мы это сделаем. Премьер-лига говорит нам, что мы должны играть в Премьер-лиге, что мы и будем делать, очевидно. Если они не найдут подходящее место для нас, а не в 3 часа ночи на Рождество, тогда мы не будем играть в Кубке лиги.

Они должны принять это решение. Вы должны думать об этих вещах. Если у вас такое расписание, в котором одна команда не может участвовать во всех играх, вам нужно задуматься над этим. Надеюсь, это уже начали делать.