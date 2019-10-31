Побег от кредиторов в Англию: слишком дешевая смета ввергла строительную фирму в огромные долги

Совесть напоминает о себе

«Там есть пара людей, которым - я чувствую сердцем - я должен заплатить. И есть четверо или пятеро, которым я ничего не заплачу», - говорит должник.

«Я и не понял, когда оказался по уши в яме. С шапкой в руке я пошел просить у Tartu Terminal немного денег, получил 11 000 евро, но этого было недостаточно».

Сейчас Юргенсон находится в Великобритании, куда сбежал вместе с семьей от направленных к нему коллекторов. Он заверяет, что часть денег выплачена субподрядчикам благодаря взятому кредиту. Он подчеркивает, что никогда не хотел оставлять кого-либо без зарплаты и все еще ищет способы расплатиться. Но со строительным бизнесом для него покончено, потому что благодаря фирме он усвоил самый большой урок в своей жизни.

А что же владельцы Tartu Terminal - они не помогли Юргенсону, когда увидели, что проект жесткой экономии начинает тонуть? По словам Раудсеппа, для них стало неожиданностью, что в один день человек был на работе, и все выглядело хорошо, а на следующий день пропал. «Мы звонили неоднократно. Андреса было не найти, и знакомые ничего не знали о нем», - говорит он.

Несколько субподрядчиков, которые в прошлом работали на Tartu Terminal, обратились к компании со своими волнениями по поводу недополученных денег, но не получили особой помощи, так как компания уже выплатила все деньги Юргенсону. Они не возлагают больших надежд на получение денег от Юргенсона, но надеются, что, по крайней мере, местные самоуправления больше не будут так легко выдавать подобные разрешения на строительство.

"Если бы местное самоуправление проверяло данные строителей, такие деятели и не попадали бы в строительный сектор", - говорит Райг из Krona Teetööd.

Технадзор: волость не выполнила свои обязанности

Департамент защиты потребителей и техннадзора (TTJA) заверил Postimees, что OÜ Vinduura к настоящему времени не внесло в Регистр экономической деятельности ни одного уведомления о своей коммерческой деятельности и не указало компетентных лиц, отвечающих за строительные работы, без чего, в соответствии с Законом о строительстве, работать запрещено. В регистре не было необходимых записей и на момент выдачи разрешения на строительство, то есть в августе.

Также, по утверждению TTJA, у компании, которая в рамках надзора со стороны владельца должна была проконтролировать весь процесс строительства, не было необходимого профессионального сертификата. Согласно TTJA, волость должна была все это проверить в соответствии с законодательством в области строительства.

Секретарь волостной управы Ныо Айра Лаул признает, что перед тем, как выдать разрешение на эксплуатацию заправочной станции, волость не проверила компетентность застройщика и надзорного органа, но доверилась выбору, сделанному клиентом. По словам главы Tartu Terminal Рауно Раудсеппа, они заказали надзор у отдельной компании, предполагая, что она соответствует требованиям.

