Побег от кредиторов в Англию: слишком дешевая смета ввергла строительную фирму в огромные долги

- Субподрядчики злы, что волость выдала разрешение, не проверив прошлое фирмы
- Волость сама вложила в строительство около 20 000 евро
- Строительному демпингу нет места на сегодняшнем рынке
Строительный рабочий, который стал главным подрядчиком владельца крупной топливной компании, обязавшись построить бензоколонку, остался должен всем вокруг и теперь сожалеет, что вообще стал предпринимателем, пишет Postimees.
В расположенной между Тарту и Эльва волости Ныо с ее четырьмя тысячами жителей до сентября не было ни одной бензозаправочной станции. Хорошее место для ее строительства находилось на земле, принадлежащей церкви Ныо, поэтому местный приход организовал конкурс, чтобы найти лучшую компанию, которая построила бы заправку на церковной земле. Волость вложила около двадцати тысяч евро в водопровод. Председатель волостной комиссии по бюджету Март Раудсаар отметил, что за счет муниципальных денег воду получают и близлежащие домохозяйства.
Лучшее предложение волости сделало акционерное общество Tartu Terminal, до сих пор преимущественно занимавшаяся снабжением эстонских фермеров топливом, но теперь расширяющаяся быстрыми темпами на розничном рынке семейная фирма с длинной историей.
В августе этого года главный подрядчик, OÜ Vinduura, начал строительство. В фирме числится всего несколько работников. Теперь задолжавший субподрядчикам владелец Vinduura Андрес Юргенсон считает это худшим решением в жизни, потому что он пообещал сделать работу по невероятно низкой цене и с небольшим количеством материала. Но материалов не хватило, и деньги закончились.
«Отвечать на звонок Рауно (одного из владельцев и руководителя компании Tartu Terminal Рауно Раудсеппа - ред.) было самой большой ошибкой в моей жизни», - говорит он.
Раудсепп, в свою очередь, называет случившееся озадачившим его мошенничеством и ударом по репутации.
Однако субподрядчики, нетерпеливо ожидающие от Юргенсона своих денег за проделанную работу, считают, что весь этот хаос могли предотвратить власти волости Ныо, которые выдали разрешения фирме без необходимого опыта и специалистов. Свою дешевую работу Vinduura предлагала компании Tartu Terminal и годом ранее при расширении АЗС в Тырванди, и уже тогда возникли проблемы с выплатой денег субподрядчикам, а у построенной автомойки до сих пор нет разрешения на использование.
Неожиданное мошенничество
«Как будто всех загипнотизировали. Мы все думали, что заказчик ведь нормальный, фирму вроде Tartu Terminal не обманешь. Невероятная история»- говорит владелец Demirek OÜ Рауно Аррас, который ждет 28 000 евро за асфальтирование в Ныо.
Доставлявший песок на строительную площадку Тармо Райг из Krona Teetööd также говорит, что по сути Tartu Terminal способствовал возникновению такой ситуации, и можно предполагать, что компания сэкономила до 100 000 евро, позволив строить автомойку на АЗС в Тырванди и заправку в Ныо компании Vinduura. «Они прекрасно знали, сколько на самом деле стоит такая работа», - говорит Райг.
Но генеральный подрядчик, скрывающийся теперь от оставшихся без оплаты субподрядчиков, жалуется, что рабочие отправили к нему на порог бандитов. Кроме того, по словам Андреса Юргенсона, некоторые из субподрядчиков не выполнили свою работу должным образом. Тем не менее, он чувствует себя обязанным выплатить большую часть денег.
По словам Раудсеппа, одна из сторон провернула мошенничество, не заплатив за строительство заправки как своим сотрудникам, так и субподрядчикам. Кроме того, позже обнаружилось, что, покидая объект, Юргенсон также взял с собой чужой инвентарь. Между тем, Tartu Terminal (точнее, заказавшая строительство фирма владельцев терминала R&R Real Estate OÜ - ред.) заплатил ему деньги за строительство всей площадки АЗС и подземного трубопровода.
«Все партнеры и строители были хорошими и добросовестными. Строительство прошло хорошо, и все безупречно выполнили свои обязательства», - сказал Раудсепп.
Восхождение британского плиточника
Андрес Юргенсон много лет жил за границей. По его собственным словам, он работал плиточником в Англии, а также выполнял общие строительные работы. Несколько лет назад вместе со своей шотландской женой он вернулся на родину. Семья обосновалась в Тарту.
Юргенсон работал в строительной компании, где трудилось около двадцати человек, а по вечерам подрабатывал, выполняя плиточные работы в своей частной компании Vinduura. «Я привык ходить на работу каждый день в восемь. В конце месяца поступает зарплата, я был очень счастлив. Я отнюдь не бизнесмен», - рассказывает Юргенсон Postimees.
Для кредиторов, ожидающих теперь от него десятки тысяч евро, телефон Юргенсона молчал неделями. Он сам позвонил в редакцию Postimees. Он говорит, что работа на дому у одного из владельцев Tartu Terminal положила начало его предпринимательской карьере, которая оказалась самой страшной главой в его жизни.
В доме у Раудсеппа Юргенсон проделал тонкую плиточную работу, подобную которой никто в Эстонии не сделает. Именно этим он зарабатывал по вечерам. «Это мозаика ручной работы из сантиметровых плиток. Я думаю, что ни у кого в Тарту нет такой ванной», - сказал Юргенсон. Он также начал делать мелкий ремонт в Кяркна, где расположены топливный склад компании и ее главный офис.
По словам Раудсеппа, они знают Юргенсона чуть более года, но историю их знакомства глава Tartu Terminal не уточняет. «Человек был инициативным и активным. Он всегда работал на стройке сам. Усердие было не на самом лучшем уровне, но вся работа выполнялась. В ценовых предложениях, принятых Tartu Terminal, компания Vinduura принимала участие вместе другими компаниями. Зачастую у Vinduura была лучшая цена, но не всегда».
В сентябре наступил крах. Юргенсон говорит, что он не выплатил субподрядчикам 64 000 евро (сами они считают, что сумма может доходить до 100 000 евро), просто потому, что работы обошлись намного дороже, чем терминал был готов ему платить.
По словам Юргенсона, ему нужно было осуществить строительство автозаправочной станции за 110 000 евро, а предложения конкурентов были в районе 130 000 евро, при том, что, в отличие от прейскуранта Юргенсона, не содержали сантехнических работ.
«Когда я уже работал, эти конкуренты пришли ко мне и спросили, шучу ли я, что буду строить по такой цене. Это якобы никогда в жизни не сработает», - вспоминает Юргенсон.
Он говорит, что, глядя на таблицы, первоначально надеялся, что справится, но на самом деле материала ушло гораздо больше. Он также жалуется на то, что его подвели как четыре работника собственной фирмы, так и субподрядчики. «В Англии принято делать работу, в Эстонии - ходить на работу. Если бы я знал», - сетует Юргенсон.
Совесть напоминает о себе
«Там есть пара людей, которым - я чувствую сердцем - я должен заплатить. И есть четверо или пятеро, которым я ничего не заплачу», - говорит должник.
«Я и не понял, когда оказался по уши в яме. С шапкой в руке я пошел просить у Tartu Terminal немного денег, получил 11 000 евро, но этого было недостаточно».
Сейчас Юргенсон находится в Великобритании, куда сбежал вместе с семьей от направленных к нему коллекторов. Он заверяет, что часть денег выплачена субподрядчикам благодаря взятому кредиту. Он подчеркивает, что никогда не хотел оставлять кого-либо без зарплаты и все еще ищет способы расплатиться. Но со строительным бизнесом для него покончено, потому что благодаря фирме он усвоил самый большой урок в своей жизни.
А что же владельцы Tartu Terminal - они не помогли Юргенсону, когда увидели, что проект жесткой экономии начинает тонуть? По словам Раудсеппа, для них стало неожиданностью, что в один день человек был на работе, и все выглядело хорошо, а на следующий день пропал. «Мы звонили неоднократно. Андреса было не найти, и знакомые ничего не знали о нем», - говорит он.
Несколько субподрядчиков, которые в прошлом работали на Tartu Terminal, обратились к компании со своими волнениями по поводу недополученных денег, но не получили особой помощи, так как компания уже выплатила все деньги Юргенсону. Они не возлагают больших надежд на получение денег от Юргенсона, но надеются, что, по крайней мере, местные самоуправления больше не будут так легко выдавать подобные разрешения на строительство.
"Если бы местное самоуправление проверяло данные строителей, такие деятели и не попадали бы в строительный сектор", - говорит Райг из Krona Teetööd.
Технадзор: волость не выполнила свои обязанности
Департамент защиты потребителей и техннадзора (TTJA) заверил Postimees, что OÜ Vinduura к настоящему времени не внесло в Регистр экономической деятельности ни одного уведомления о своей коммерческой деятельности и не указало компетентных лиц, отвечающих за строительные работы, без чего, в соответствии с Законом о строительстве, работать запрещено. В регистре не было необходимых записей и на момент выдачи разрешения на строительство, то есть в августе.
Также, по утверждению TTJA, у компании, которая в рамках надзора со стороны владельца должна была проконтролировать весь процесс строительства, не было необходимого профессионального сертификата. Согласно TTJA, волость должна была все это проверить в соответствии с законодательством в области строительства.
Секретарь волостной управы Ныо Айра Лаул признает, что перед тем, как выдать разрешение на эксплуатацию заправочной станции, волость не проверила компетентность застройщика и надзорного органа, но доверилась выбору, сделанному клиентом. По словам главы Tartu Terminal Рауно Раудсеппа, они заказали надзор у отдельной компании, предполагая, что она соответствует требованиям.