Виноват первый снег? Водитель BMW врезался в дерево и промчался по пешеходным дорожкам

Очевидец произошедшего рассказал, что черный внедорожник ехал по улице Лайя со стороны магазина Maksimarket, водитель потерял управление возле нового Центра здоровья и врезался в дерево, находящееся возде здания на улице Лайя, 33.

По мнению свидетеля, водитель мог потерять управление над автомобилем, поскольку только выпавший снег сделал дорогу очень скользкой.

Столкновение с деревом не было настолько серьезным, чтобы автомобиль не мог продолжить путь. Водитель сдал назад и быстро покинул место происшествия по предназначенным для пешеходов дорожкам.

«К счастью, это произошло ночью и в тот момент пешеходов там не было. В дневное время такое ДТП могло привести к жертвам», - сказал он.