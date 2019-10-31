Чт, 31.10.2019
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  • Виноват первый снег? Водитель BMW врезался в дерево и промчался по пешеходным дорожкам

Виноват первый снег? Водитель BMW врезался в дерево и промчался по пешеходным дорожкам

Сегодня ночью в 2.20 в Пайде возле перекрестка улиц Лайя и Тийги произошло ДТП: водитель потерял управление над черным внедорожником BMW, врезался в дерево и скрылся с места происшествия по пешеходным дорожкам, сообщает Järva Teataja.

Очевидец произошедшего рассказал, что черный внедорожник ехал по улице Лайя со стороны магазина Maksimarket, водитель потерял управление возле нового Центра здоровья и врезался в дерево, находящееся возде здания на улице Лайя, 33.

По мнению свидетеля, водитель мог потерять управление над автомобилем, поскольку только выпавший снег сделал дорогу очень скользкой.

Столкновение с деревом не было настолько серьезным, чтобы автомобиль не мог продолжить путь. Водитель сдал назад и быстро покинул место происшествия по предназначенным для пешеходов дорожкам.

«К счастью, это произошло ночью и в тот момент пешеходов там не было. В дневное время такое ДТП могло привести к жертвам», - сказал он.

Очевидец также позвонил в Центр тревоги и сообщил полиции о ДТП. На месте происшествия от автомобиля остались обломки, по которым полиция может установить машину и личность водителя.

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