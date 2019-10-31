Чт, 31.10.2019
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  • EKRE планирует в пятницу представить Ратасу кандидата в министры внешней торговли и коммуникаций

EKRE планирует в пятницу представить Ратасу кандидата в министры внешней торговли и коммуникаций

Mart Helme

ФОТО: Tairo Lutter

Консервативная народная партия эстонии (EKRE) планирует в эту пятницу представить Юри Ратасу кандидата на пост министра внешней торговли и коммуникаций.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, возвращающийся после визита из США Юри Ратас прибудет в Таллинн в пятницу в 12 часов. "Мы постараемся сразу же познакомить его с кандидатом в министры внешней торговли и коммуникаций", - сказал Хельме на пресс-конференции правительства в четверг.

Во вторник Хельме сказал ERR, что кандидат в министры внешней торговли и IT найден и его договоренность имеется.

По словам Хельме, что для утверждения кандидатуры министра он следующей неделе он созывает внеочередное электронное звседание правления EKRE .

Министр  внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго подала в отставку 23 октября.

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