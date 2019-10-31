EKRE в пятницу планирует представить Ратасу кандидата в министры внешней торговли и коммуникаций

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, возвращающийся после визита из США Юри Ратас прибудет в Таллинн в пятницу в 12 часов. "Мы постараемся сразу же познакомить его с кандидатом в министры внешней торговли и коммуникаций", - сказал Хельме на пресс-конференции правительства в четверг.