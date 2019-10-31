EKRE в пятницу планирует представить Ратасу кандидата в министры внешней торговли и коммуникаций

Консервативная народная партия эстонии (EKRE) планирует в эту пятницу представить Юри Ратасу кандидата на пост министра внешней торговли и коммуникаций.
По словам министра внутренних дел Марта Хельме, возвращающийся после визита из США Юри Ратас прибудет в Таллинн в пятницу в 12 часов. "Мы постараемся сразу же познакомить его с кандидатом в министры внешней торговли и коммуникаций", - сказал Хельме на пресс-конференции правительства в четверг.
Во вторник Хельме сказал ERR, что кандидат в министры внешней торговли и IT найден и договоренность с ним достигнута.
По словам Хельме, что для утверждения кандидатуры министра он следующей неделе он созывает внеочередное электронное заседание правления EKRE .
Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго подала в отставку 23 октября.