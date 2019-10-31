В Москве появились в продаже квартиры меньше парковочного места

Речь идет о вышедших на рынок в третьем квартале студиях площадью 11,1 и 11,6 квадратных метров, расположенных в новых домах. По площади эти квартиры уступают даже парковочным местам, которые должны иметь размер 5,3 х 2,5 метра, то есть площадью 13,25 м2. Застройщик называет свой продукт «жилыми помещениями», «пространствами для жизни», «новым форматом жилых помещений для жизни и сдачи в аренду».

«Сокращение минимальной площади квартир, представленных на рынке новостроек, наблюдается давно. Еще в 2012 году самым малогабаритным вариантом жилья в столице была студия площадью 29,5 м2. Затем этот показатель постепенно снижался, достигнув к 2015 году 22,2 м2. В это время на рынке новостроек комфорт-класса начали массово распространяться студии, что придало дополнительное ускорение сжиманию квартир. В 2016 году в продаже были уже объекты площадью 20,9 м2, в 2017-2018 – 18 м2, а в 2019 показатель достиг дна – 11,1 м2», – говорится в сообщении компании.

Одновременно аналитики зафиксировали рост минимальной стоимости самых малогабаритных квартир на рынке при значительном уменьшении их площади.

«Действительно, в продаже появились очень маленькие квартиры, но это общемировая тенденция. Скажем, в Гонконге есть квартиры площадью 9 м2. И продукт находит своего покупателя. В то же время надо отметить, что в комфорт-классе появились очень большие квартиры площадью свыше 110 квадратных метров с террасами и другими опциями высокобюджетных сегментов, которых еще семь лет назад не было. Так что у этой медали есть и обратная сторона», – отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.