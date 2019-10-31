Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради Неймара

«Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей. В конце концов мы хотим следовать с клубом по одному пути и помогать ему. Для нас не проблема пойти на уступки, чтобы у «Барселоны» не было проблем с фэйр-плей. Речь шла не об уменьшении наших зарплат, а о поиске решения, которое позволило бы клубу приобрести Неймара. На тот момент «Барселона» считала, что это хорошая идея, но затем возникли другие проблемы. Может ли Неймар ещё вернуться? В футболе всё возможно, и с каждым годом это становится всё более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в «золотую тюрьму». Но в футболе всякое случается, и всегда можно найти открытую дверь», — цитирует Пике Goal.com со ссылкой на Cadena Ser.