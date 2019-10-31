Охота на зайцев в Таллинне: среди нарушителей лидируют граждане Украины

Сотрудники МуПо стали вести статистику иностранных безбилетников, в результате чего в лидеры выбились представители трех стран – Украины, Финляндии и Нигерии.
«Месяц назад патруль МуПо опубликовал данные – сколько за месяц было проверено пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваем, и сколько среди них было безбилетников. Патруль также отметил тот факт, что среди зайцев очень много граждан Украины. Последняя реплика вызвала большой резонанс в обществе. В худших случаях стражей порядка обвиняли в произволе и отсутствии статистики», - сообщает пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.
Чтобы продемонстрировать точные данные, инспекторы МуПо стали с 26 сентября вести статистику.
Количество иностранных граждан, у которых не было билета:
Украина - 63
Финляндия - 37
Нигерия - 20
Япония - 19
Россия - 18
Германия - 10
Дания - 9
Молдавия – 8
По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, результаты за последний месяц подтвердили сказанное ранее. «Статистика демонстрирует, что сказанное ранее отвечает действительности – на первом месте граждане Украины с довольно впечатляющей цифрой – 63. Почти наполовину меньше зайцев среди граждан Финляндии – 37. На третьем месте с 20 безбилетниками оказались граждане Нигерии, 90 процентов из них заявили, что являются студентами различных высших учебных заведений», - уточнил Тоомпере.
По его словам, несколько неожиданным оказалось увидеть граждан Финляндии на втором месте, но в отношении финнов позитивно то, что они беспрекословно следуют рекомендациям патруля и быстро покупают билеты у водителя.
Тоомпере говорит, что среди иностранцев распространен слух, что в Таллинне бесплатный транспорт и это касается всех, в том числе и гостей города. Меньше всего проблем с уплатой штрафа у граждан России и Украины, которые не хотят рисковать нарушением закона, что в худшем случае может привести к большим проблемам на границе, если они захотят вновь попасть в страну.