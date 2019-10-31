Охота на зайцев в Таллинне: среди нарушителей лидируют граждане Украины

Сотрудники МуПо задержали безбилетников. ФОТО: МуПо

«Месяц назад патруль МуПо опубликовал данные – сколько за месяц было проверено пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваем, и сколько среди них было безбилетников. Патруль также отметил тот факт, что среди зайцев очень много граждан Украины. Последняя реплика вызвала большой резонанс в обществе. В худших случаях стражей порядка обвиняли в произволе и отсутствии статистики», - сообщает пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

Чтобы продемонстрировать точные данные, инспекторы МуПо стали с 26 сентября вести статистику.

Количество иностранных граждан, у которых не было билета:

Украина - 63

Финляндия - 37

Нигерия - 20

Япония - 19

Россия - 18

Германия - 10

Дания - 9

Молдавия – 8

По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, результаты за последний месяц подтвердили сказанное ранее. «Статистика демонстрирует, что сказанное ранее отвечает действительности – на первом месте граждане Украины с довольно впечатляющей цифрой – 63. Почти наполовину меньше зайцев среди граждан Финляндии – 37. На третьем месте с 20 безбилетниками оказались граждане Нигерии, 90 процентов из них заявили, что являются студентами различных высших учебных заведений», - уточнил Тоомпере.

По его словам, несколько неожиданным оказалось увидеть граждан Финляндии на втором месте, но в отношении финнов позитивно то, что они беспрекословно следуют рекомендациям патруля и быстро покупают билеты у водителя.