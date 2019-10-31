Трехкратный олимпийский чемпион пережил редчайший вид инсульта, но планирует побороть болезнь

38-летний Рид сообщил в соцсетях о своем инсульте в начале октября. Менее чем через месяц Рид заявил, что его выздоровление зависит от восстановительного лечения.

"Есть маленькая вероятность того, что я совсем не восстановлюсь, и такая же вероятность, что я полностьу выздоровею. Судя по всему, результат будет где-то в этом промщжутке. Это уже зависит от лечения."

Неизвестно, что послужило причиной инсульта, поскольку такой тип этой болезни встречается довольно редко. "Я парализован ниже груди. Мои руки по-прежнему сильны и мозг работает также, как и ранее, "добавил закончивший в 2018 году карьеру Рид.