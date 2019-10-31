Раймонд Кальюлайд: Россия-2024 и Эстония

В свете этого личность будущего президента может быть вообще вопросом второстепенной важности. Реальной власти он так и так не получит. Даже если Калев Стойческу прав, и приемником Путина на посту президента станет министр обороны Сергей Шойгу, то это еще не означает, что Шойгу начнет руководить Россией!

И вообще, сомневаюсь я в теории-Шойгу. Путин родился в 1952 году, а Шойгу в 1955 году – разница в возрасте три года. Если вообще уходить с поста президента и предпринимать что-то настолько рискованное, как смена государственного порядка, то это должно сопровождаться определенным обновлением в представительских рядах.

Скорее министр Шойгу сейчас находится на пике своей карьеры. Сомневаюсь я и в том, что Шойгу является настолько близким для Путина человеком, как это может показаться по совместно проводимым отпускам: у Шойгу нет в досье работы в органах безопасности и разведки. Сейчас в интересах Путина мировая политика, Ближний Восток и так далее. По этим вопросам у Шойгу нет большого опыта, в отличие от тех, кто десятки лет читал секретные донесения.

Советник президента Барака Обамы Бен Родс в своих мемуарах посвятил значительную часть тому, как США пытались внести свой вклад в политику Росси во времена Дмитрия Медведева, когда тот занимал пост президента. Обама и его советники надеялись, что через «более либерального» Медведева можно сделать Россию более приемлемой для Запада, добиться того, чего во времена Путина добиться было невозможно. Понятно, что в конце концов выяснилось, что никаких «времен Медведева» в российской политике никогда не было.

Составители отчета «Корнеги-центра» ссылаются на то, что если в фокусных группах говорить с россиянами о том, кто мог бы стать приемником Путина, предлагаются политики, которых они больше знают: премьер-министр Медведев, названный ранее министр обороны Шойгу, министр иностранных дел Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и так далее. Часть людей верит, что скорее «найдут» кого-то, кто сейчас пока неизвестен, но, безусловно, является честным и непогрешимым человеком, как в свое время Путин и Медведев были совершенно незнакомыми фигурами. Но что тут еще важнее: большей части россиян подходит как продолжение Путина на посту президента, так и то, что он назначит себе приемника.

Изменится ли это и потребует ли новое поколение россиян право самим решать, кто ими управляет? Время покажет. Есть те, кто верит, что в действительности в ближайшие годы, если не месяцы, в России возникнет крупный политический кризис. Есть те, кто говорит, мол, забудьте, для этого просто нет предпосылок.

Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? До сих пор Запад очень старался изменить Россию под себя. Мы, конечно, находимся в той точке, где нужно спросить у самих себя, достижима ли эта цель хотя бы в средней перспективе? И если нет, то, что мы будем делать? И что такое вообще эти «европейские ценности», которые, например, нынешнее эстонское правительство требует от России, если члены одной партии этого правительства систематически воюют с сексуальными меньшинствами Эстонии? Часть западных политиков вообще избегают контактов с Россией. И в Эстонии это считается нежелательным, хотя на уровне нынешнего правительства по рабочим делам с коллегами общаются. Есть практические вопросы, которые просто невозможно решить иным образом, кроме как на уровне министров. И что мы делаем? Мы хотим их решать или нет?

В точки зрения Европы важным вопросом для нас является: что мы будем делать, если Европейский союз целиком потребует реорганизации отношений между собой и Россией? Хочет ли Эстония в этом участвовать? Если хочет, то, какие дополнительные ценности мы можем предложить своим партнерам, если мы сами в Москву не ездим, о тамошних реальных настроениях не знаем, и с руководством России годами не общаемся?