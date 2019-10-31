Внимание: пенсионная реформа принесет важные изменения и в третью ступень

Всего запланированы три изменения. Во-первых, пенсионный возраст для третьей ступени в настоящее время составляет 55 лет. Законопроект предполагает объединить его с пенсионным возрастом для для первой и второй ступеней, что означает незначительное увеличение пенсионного возраста в третьей ступени.

Это изменение будет применяться с 2021 года к тем, кто впервые вступил в третью ступень, поскольку все присоединившиеся к ней ранее делали взносы в третью ступень, предполагая, что возраст выхода на пенсию составляет 55 лет и, таким образом, повышение их пенсионного возраста не было бы справедливым.

Во-вторых, и в третьей ступени в дальнейшем будут применяться ставки подоходного налога в размере 10% и 0% - на тех же условиях, что описаны во второй ступени. До сих пор взносы были освобождены от подоходного налога по ставке 20%, но при изъятии средств нужно было платить подоходный налог в размере 10%.

В-третьих, в соответствии с действующим Законом о подоходном налоге, платежи, осуществляемые на основе пожизненных контрактов, не облагаются подоходным налогом, и такие платежи не учитываются в безналоговых доходах лица. Это останется таковым в будущем. В целях выравнивания режима выплат по второй и третьей ступени, облагаемые налогом в размере 10% выплаты из третьй ступени также не будут включены в расчет необлагаемого налогом дохода для физических лиц.

Реформа второй пенсионной ступени

Вступление в пенсионный фонд останется по умолчанию обязательным для молодых людей, но от этого можно отказаться, подав заявление. Присоединиться могут и те, кто до сих пор имел свободу не присоединяться ко второй ступени.

Если до сих пор накопителю пенсии нужно было выбирать лучший пенсионный фонд, в следующем году вариантов станет в разы больше. В то же время останется возможность оставить все как есть. Кроме того, можно продолжать накапливать пенсии в так называемом личном пенсионном фонде, для чего нужно открыть пенсионный инвестиционный счет, перевести туда накопленные активы, и будущие взносы будут поступать туда же.

Также можно снять все деньги, но в этом случае вам придется уплатить 20-процентный налог на собранную сумму, и будущие взносы во вторую пенсионную ступень прекратятся. Третья возможность - выбрать вариант, при котором собранные до сих пор деньги будут продолжать расти в пенсионных фондах, но будущие выплаты прекратятся.