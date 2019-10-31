Чт, 31.10.2019
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  • Внимание: пенсионная реформа принесет важные изменения и в третью ступень

Внимание: пенсионная реформа принесет важные изменения и в третью ступень

Abikaasa Liina on meest ikka kutsunud, et lähme, täna on penskaritel peoõhtu. Aga peotantsuõpetajanagi töötanud Peeter Jürgens on olnud kriitiline ja kahtlev. Fotograafi mahitusel haarab mees siiski naisel pihast ja viskab villast: "No paneme siis kaks paksu kõhtu vastamisi!"

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вчера правительство направило на круг согласования законопроект по реформе второй пенсионной ступени, который затронет в Эстонии 743 661 человека, накопивших в общей сложности 4,6 млрд евро. Заодно также будет изменена и третья ступень, отмечается в пояснительной записке.

Всего запланированы три изменения. Во-первых, пенсионный возраст для третьей ступени в настоящее время составляет 55 лет. Законопроект предполагает объединить его с пенсионным возрастом для для первой и второй ступеней, что означает незначительное увеличение пенсионного возраста в третьей ступени.

Это изменение будет применяться с 2021 года к тем, кто впервые вступил в третью ступень, поскольку все присоединившиеся к ней ранее делали взносы в третью ступень, предполагая, что возраст выхода на пенсию составляет 55 лет и, таким образом, повышение их пенсионного возраста не было бы справедливым.

Во-вторых, и в третьей ступени в дальнейшем будут применяться ставки подоходного налога в размере 10% и 0% - на  тех же условиях, что описаны во второй ступени. До сих пор взносы были освобождены от подоходного налога по ставке 20%, но при изъятии средств нужно было платить подоходный налог в размере 10%.

В-третьих, в соответствии с действующим Законом о подоходном налоге, платежи, осуществляемые на основе пожизненных контрактов, не облагаются подоходным налогом, и такие платежи не учитываются в безналоговых доходах лица. Это останется таковым в будущем. В целях выравнивания режима выплат по второй и третьей ступени,  облагаемые налогом в размере 10% выплаты из третьй ступени также не будут включены в расчет необлагаемого налогом дохода для физических лиц.

В третью пенсионную ступень 45 921 человек собрал 183,6 млн евро.

Реформа второй пенсионной ступени

Вступление в пенсионный фонд останется  по умолчанию обязательным для молодых людей, но от этого можно отказаться, подав заявление. Присоединиться могут и те, кто до сих пор имел свободу не присоединяться ко второй ступени.

Если до сих пор накопителю пенсии нужно было  выбирать лучший пенсионный фонд, в следующем году вариантов станет в разы больше. В то же время останется возможность оставить все как есть. Кроме того, можно продолжать накапливать пенсии в так называемом личном пенсионном фонде, для чего нужно открыть пенсионный инвестиционный счет, перевести туда накопленные активы, и будущие взносы будут поступать туда же.

Также можно снять все деньги, но в этом случае вам придется уплатить 20-процентный налог на собранную сумму, и будущие взносы во вторую пенсионную ступень прекратятся. Третья возможность - выбрать вариант, при котором собранные до сих пор деньги будут продолжать расти в пенсионных фондах, но будущие выплаты прекратятся.

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