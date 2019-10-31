Один дома: смотрите, кто устроил пожар в квартире

Жительница Мельбурна Даниэлла Дански, просматривая изображение с камеры видеонаблюдения, вдруг увидела, что одна из комнат объята пламенем. Оказывается, десятимесячный щенок по кличке Арчи нашел на диване зажигалку и принялся с ней играть. Щенку каким-то образом удалось зажечь свою новую игрушку, и диван тотчас вспыхнул. «Огонь распространялся очень быстро, и квартире был нанесен значительный ущерб», - сказала Дански в интервью телеканалу 10 News First.

Только благодаря тому, что Дански увидела изображение в прямом эфире, удалось избежать еще более сильных повреждений. Пожарные были тут же вызваны и появились на месте в считанные минуты.

«Я тушу пожары 30 лет, но ничего подобного не видел ни разу, - сказал начальник пожарного наряда Грэм O’Сюлливан журналистам. - Раньше бывали случаи, когда кошка или собака опрокидывали горящую свечу, но этот случай просто уникален!»

К счастью, животное не пострадало, однако нанесенный квартире ущерб оценили в 60 000 австралийских долларов.