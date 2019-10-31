Чт, 31.10.2019
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Один дома: смотрите, кто устроил пожар в квартире

Здесь был пожар. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sander Ilvest

Причина поджога квартиры в Мельбурне настолько невероятна, что в это скорее всего, не поверили бы, если бы не неопровержимое доказательство: запись с камеры видеонаблюдения, пишет Postimees

Жительница Мельбурна Даниэлла Дански, просматривая изображение с камеры видеонаблюдения, вдруг увидела, что одна из комнат объята пламенем. Оказывается, десятимесячный щенок по кличке Арчи нашел на диване зажигалку и принялся с ней играть. Щенку каким-то образом удалось зажечь свою новую игрушку, и диван тотчас вспыхнул. «Огонь распространялся очень быстро, и квартире был нанесен значительный ущерб», - сказала Дански в интервью телеканалу 10 News First. 

Только благодаря тому, что Дански увидела изображение в прямом эфире, удалось избежать еще более сильных повреждений. Пожарные были тут же вызваны и появились на месте в считанные минуты. 

«Я тушу пожары 30 лет, но ничего подобного не видел ни разу, - сказал начальник пожарного наряда Грэм O’Сюлливан журналистам. - Раньше бывали случаи, когда кошка или собака опрокидывали горящую свечу, но этот случай просто уникален!»

К счастью, животное не пострадало, однако нанесенный квартире ущерб оценили в  60 000 австралийских долларов. 

Ниже - видео, подтверждающее правдивость этой истории. 

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