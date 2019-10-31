Эксперты назвали города, которые лучше изучать с помощью экскурсионных автобусов

Специалисты сравнили несколько факторов, включая стоимость билета, а также количество достопримечательностей, маршрутов, экскурсий и доступных языков для аудиогидов, пишет Turizm. Согласно результату исследования, лучшим городом для экскурсионных поездок на автобусах Hop-On Hop-off является Порту в Португалии. Стоимость билета здесь составляет всего 17 евро. За эту цену турист сможет увидеть 35 достопримечательностей. Автобус преодолевает весь маршрут за 103 минуты. Экскурсионные туры проводятся с помощью аудиогида на 12 языках.

В число других лучших также вошла мальтийская столица Валлетта. Здесь за пользование популярной услугой туристам придется заплатить почти 20 евро. Не выходя из автобуса, можно объехать основные достопримечательности города в среднем за 3 часа. Продолжает список — Куала-Лумпур. Билет в Малайзии стоит 11 евро, а маршрут проходит мимо почти 40 интересных местных.

В топ-5 городов по версии TicketLens также вошли Кейптаун (билет стоит 13 евро) и Лондон (35 евро). Москва в общем рейтинге разместилась на 17 месте. Автобусы Hop-On Hop-off в столице России позволяют объехать 46 знаковых мест. Самый дорогой экскурсионный автобус курсирует в Дубае. Туристы платят за билет почти 70 евро. Меньше всего достопримечательностей путешественники видят во время экскурсий в Орхусе, втором по величине городе Дании. Здесь маршрут пролегает всего через 8 достопримечательностей.