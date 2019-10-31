Картина дня: охота на зайцев, тяжелая цепная авария и подробности стрельбы на мосту в Ласнамяэ

Охота на зайцев в Таллинне: среди нарушителей лидируют граждане Украины

Сотрудники МуПо стали вести статистику иностранных безбилетников, в результате чего в лидеры выбились представители трех стран – Украины, Финляндии и Нигерии. Читать далее...

Известный интернет-магазин оставил клиентов без денег и товаров

Комиссия по потребительским спорам в этом месяце приняла пять решений в отношении интернет-магазина hansamööbel.ee в пользу клиентов, поскольку предприятие не выполнило заказ и не вернуло клиентам деньги. Владелец бизнеса уверяет, что от выполнения заказов магазин не отказывается. Читать далее...

Фото с места событий: в Кохила под поезд попал человек

Этим вечером в Кохила, Рапламаа, мужчина попал под поезд. Читать далее...

Фото: тяжелая цепная авария военных автомобилей на пути в Тапа. Есть пострадаший

Читатель Rus.Postimees сообщил, что на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в Пыльвамаа, произошло ДТП с участием военного грузовика. Читать далее...

«Спасать уже было нечего»: семья в одно мгновение лишилась крыши над головой

В понедельник вечером лишившаяся дома семья из Эльва нуждается в помощи, пишет портал Kodu. Читать далее...

Дети чуть не угробили себя на дороге: полиция обратилась к родителям

Вчера вечером несколько бдительных жителей Пайде заметили на Пярнуской улице мальчиков, которые специально выбегали на проезжую часть, пишет Järva Teataja. Читать далее...

В Эстонию пришел грипп: в Таллинне зарегистрирован первый случай заболевания

В Эстонии на прошлой неделе к врачам из-за заболеваний вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 2794 человек, в Таллинне также зафиксирован первый случай вэтом сезоне вируса гриппа В, сообщает Департамент здоровья. Читать далее...

Откровение: работодатель отказывается расторгать договор

Чем дальше, тем более нереальной кажется возможность получить зарплату и компенсацию по сокращению, рассказал Postimees Алекс (имя изменено) о том, как несколько месяцев безуспешно пытается уйти от своего работодателя. Читать далее...

Побег от кредиторов в Англию: слишком дешевая смета ввергла строительную фирму в огромные долги

Строительный рабочий, который стал главным подрядчиком владельца крупной топливной компании, обязавшись построить бензоколонку, остался должен всем вокруг и теперь сожалеет, что вообще стал предпринимателем. Читать далее...

Свидетель: мужчина на мосту в Ласнамяэ закричал «Стреляй!» и раздался выстрел

Свидетель конфликта, который в августе прошлого года закончился на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ стрельбой, вчера дал показания в Харьюском уездном суде. Читать далее...

Список фирм с высокими зарплатами: кто в Эстонии платит своим работникам более 8000 евро?

В Эстонии самые большие зарплаты получают работники Microsoft Eesti, средняя зарплата которых в месяц составляет 8297 евро, говорится в новом рейтинге зарплат. Читать далее...

Пытался скрыться от полиции и утопил машину: пьяный водитель встретит Новый год в Таллиннской тюрьме

Пярнуский уездный суд приговорил 46-летнего Роланда, который в нетрезвом виде в Синди пытался скрыться от полиции и на машине съхал в пруд, к семи месяцам заключения. Читать далее...

Ярмарка труда в Ласнамяэ: 25 работодателей, среди которых Norma и IKEA, будут вербовать русскоязычных

В следующий вторник, 5 ноября, в торговом центре «Линдакиви» в Таллинне состоится организованная Кассой страхования от безработицы ярмарка труда и карьеры. Всех заинтересованных ждут на месте с 11:00 до 14:00. Читать далее...

"Ухудшит ситуацию с парковкой и движением": жители Ласнамяэ взбунтовались против строительства магазина Lidl

В середине июня Таллиннская городская управа выдала фирме Lidl Eesti разрешение на строительство своего магазина на улице Тяхесаю в столичном районе Ласнамяэ, но соответствующее постановление было оспорено в суде жителями расположенных неподалеку от запланированного места строительства многоэтажных домов. Читать далее...

Исследование: более 40 процентов работодателей планируют повысить зарплаты работникам