В Таллинне хотят увозить автохлам без разрешения владельца

Мэр Таллинна хочет внести поправки в Закон о дорожном движении с целью упростить вывоз с улиц столицы автохлама.
Проблемой Таллинна давно является брошенный на улице автохлам: такие машины препятствуют движению, парковке и уборке, особенно зимой, говорится в письме мэра столицы Михаила Кылварта министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу, пишет rus.err.ee.
"Реальность такова, что брошенных автомобилей слишком много, и, к сожалению, в настоящий момент нет ни одного законного способа улучшить ситуацию в городе", – написал Кылварт.
Согласно предложению Кылварта, в закон следует включить пункт, дающий право отбуксировывать автомобили, с момента техосмотра которых прошло, к примеру, шесть месяцев, не имеющие дорожной страховки или регистрации.
Таким образом город брал бы транспортное средство на хранение и через год утилизировал или продавал бы его в случае, если владелец так и не дает о себе знать.