В Таллинне хотят увозить автохлам без разрешения владельца

Проблемой Таллинна давно является брошенный на улице автохлам: такие машины препятствуют движению, парковке и уборке, особенно зимой, говорится в письме мэра столицы Михаила Кылварта министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу, пишет rus.err.ee.

"Реальность такова, что брошенных автомобилей слишком много, и, к сожалению, в настоящий момент нет ни одного законного способа улучшить ситуацию в городе", – написал Кылварт.

Согласно предложению Кылварта, в закон следует включить пункт, дающий право отбуксировывать автомобили, с момента техосмотра которых прошло, к примеру, шесть месяцев, не имеющие дорожной страховки или регистрации.