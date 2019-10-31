Чт, 31.10.2019
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В Таллинне хотят увозить автохлам без разрешения владельца

Автохлам. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Мэр Таллинна хочет внести поправки в Закон о дорожном движении с целью упростить вывоз с улиц столицы автохлама.

Проблемой Таллинна давно является брошенный на улице автохлам: такие машины препятствуют движению, парковке и уборке, особенно зимой, говорится в письме мэра столицы Михаила Кылварта министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу, пишет rus.err.ee.

"Реальность такова, что брошенных автомобилей слишком много, и, к сожалению, в настоящий момент нет ни одного законного способа улучшить ситуацию в городе", – написал Кылварт.

Согласно предложению Кылварта, в закон следует включить пункт, дающий право отбуксировывать автомобили, с момента техосмотра которых прошло, к примеру, шесть месяцев, не имеющие дорожной страховки или регистрации.

Таким образом город брал бы транспортное средство на хранение и через год утилизировал или продавал бы его в случае, если владелец так и не дает о себе знать.

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