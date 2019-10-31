Таллиннская неделя ресторанов: посетителям предложат обжаренный в компосте лук и чесночное мороженое

Цель недели ресторанов заключается в том, чтобы приблизить гастрономическую культуру к людям и популяризовать еду вне дома, сделав ее естественной частью повседневной жизни.

«За девять лет Таллиннская неделя ресторанов подарила неповторимые гастрономические впечатления более чем 120 тысячам человек, а также дала толчок запуску других подобных мероприятий за пределами столицы. Все это стало возможным исключительно благодаря вам – шеф-поварам, су-шефам, официантам, руководителям и всему остальному персоналу ресторанов», – сказал на открытии нынешней Таллиннской недели Мартин Бреуэр, которому мероприятие обязано своим существованием.

По словам организаторов, на данный момент наиболее заметный интерес люди проявляют к ресторану Fotografiska в Теллискиви – заведения с концепцией zero waste, или «ноль отходов», которым руководит Пеэтер Пихель. На пятки Fotografiska наступают NOA, Tuljak и Paju Villa (всеми ими заведует Тынис Сийгур), жемчужины Кадриорга Mon Repos и Mantel ja Korsten, ресторан SÖE, домашний ресторан ANNO и Gloria Veinikelder.

В рамках Таллиннской недели ресторанов гурманам представится возможность отведать в принимающих участие заведениях карпаччо из африканского клариевого сома, обжаренного в компосте южно-эстонского лука, чесночного мороженого, желе из липового цвета, попробовать десерт с лисичками и многое другое. Наряду с местными гурманами посетить столичные рестораны также планируют гастрономические туристы из Финляндии, Швеции, России, Германии, Швейцарии, Латвии, Литвы, Великобритании и даже США.

«Ежегодно Эстонию посещает 4,6 миллиона туристов, а в этом году их число может достигнуть и пяти миллионов. Девять из десяти туристов возвращаются в Эстонию и, если спросить, что им понравилось в стране, многие отвечают, что их привлекли местная высокая кухня и хорошее обслуживание», – отметил в своей речи высокий уровень столичных ресторанов вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу.

Бронирование мест открыто на протяжении всей недели и еще есть шанс попасть в ряд заведений, принимающих участие в Таллиннской неделе ресторанов, но, по состоянию на четверг, закончились места в Fotografiska, Horisont, Mon Repos и Mon Repos Этаж шеф-повара, Puri Chef’s Side и Sume.

В проходящей в двенадцатый раз Таллиннской неделе ресторанов примут участие 68 высококлассных столичных ресторанов, мероприятие пройдет с 1 по 7 ноября. Предложения обедов и ужинов в рамках недели ресторанов ничем не отличаются от обычных предложений в меню и дают желающим возможность по более низким ценам насладиться творчеством ведущих поваров Эстонии. Меню обеда из двух перемен блюд стоит 10–15 евро, а ужина из трех перемен блюд – 20–30 евро.