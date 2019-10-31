В Санкт-Петербурге продают квартиру Пушкина

Интересы нынешнего владельца квартир представляет глава риэлторской компании MegaAgent Руслан Соешев.

Продающиеся одним лотом за 55 млн рублей двухкомнатная и однокомнатная квартиры расположены на втором этаже бывшего доходного дома на набережной Кутузова, 32. Он был построен в 1816 году, а через семь лет его владельцем стал офицер лейб-гвардии Гусарского полка Сила Андреевич Баташев, который сдавал квартиры в доме состоятельным жильцам. Площадь однокомнатной квартиры, в которой некогда располагалась детская комната, составляет более 43 квадратных метров, а площадь двухкомнатной квартиры, которую занимал кабинет поэта, составляет свыше 50 квадратных метров. Для объединения квартир не нужно ломать стены, поскольку они имеют общий коридор.

ФОТО: скриншот с Google Map

Из окон обеих квартир открывается вид на Неву, Ростральные колонны, здание Биржи, Троицкий мост, Петропавловскую крепость, домик Петра I и Литейный мост. Высота потолков в квартирах составляет 4,5 метра. В 2000-х годах в обеих квартирах был сделан косметический ремонт.

Александр Пушкин арендовал бельэтаж в доме Баташева в августе 1834 года. Вместе с семьей поэта здесь жили свояченицы Пушкина – сестры Гончаровы, которые занимали левую часть бельэтажа, а семья Пушкина жила в правой. Год аренды этого жилья обходился в шесть тысяч рублей ассигнациями.

«Я провел профессиональный и творческий эксперимент и прожил в этой квартире один год, чтобы понять, что же повлияло на творчество великого русского поэта. Перед вашими глазами открывается невероятная панорама Петербурга. Но, самое главное, это ощущения от пространства и насыщенности картинки. Люди, птицы, машины, все военные парады, "Алые паруса" и много того, что обычно скрыто от наших глаз. Этот вид – находка для творческих людей. Эта квартира – произведение искусства», – рассказал Соешев в видеоролике, посвященном квартире.

«В этой квартире в гостях у Александра Сергеевича Пушкина бывали известные русские поэты и писатели: Гоголь, Жуковский, Одоевский и многие другие. Здесь он вместе с Гоголем активно работал над изданием журнала "Современник". Именно в этой квартире в мае 1835 года в семье Пушкиных родился сын Григорий», – рассказал историк Леонид Кудзеевич.

После 1836 года поэт с семьей переехал в квартиру на Мойке, 12, которая впоследствии стала домом-музеем Пушкина. Причиной переезда на Мойку Пушкин называл плохие отношения с домоуправом на Дворцовой набережной. «Я вынужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого негодяй", – писал поэт отцу.