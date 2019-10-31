В Санкт-Петербурге продают квартиру Пушкина

В Санкт-Петербурге на продажу выставили две квартиры, которые с 1834 по 1836 год арендовал поэт Александр Пушкин. Подробности об этих квартирах рассказывает Realty.newsru.com со ссылкой на РБК.
Интересы нынешнего владельца квартир представляет глава риэлторской компании MegaAgent Руслан Соешев.
Продающиеся одним лотом за 55 млн рублей двухкомнатная и однокомнатная квартиры расположены на втором этаже бывшего доходного дома на набережной Кутузова, 32. Он был построен в 1816 году, а через семь лет его владельцем стал офицер лейб-гвардии Гусарского полка Сила Андреевич Баташев, который сдавал квартиры в доме состоятельным жильцам. Площадь однокомнатной квартиры, в которой некогда располагалась детская комната, составляет более 43 квадратных метров, а площадь двухкомнатной квартиры, которую занимал кабинет поэта, составляет свыше 50 квадратных метров. Для объединения квартир не нужно ломать стены, поскольку они имеют общий коридор.
Из окон обеих квартир открывается вид на Неву, Ростральные колонны, здание Биржи, Троицкий мост, Петропавловскую крепость, домик Петра I и Литейный мост. Высота потолков в квартирах составляет 4,5 метра. В 2000-х годах в обеих квартирах был сделан косметический ремонт.
Александр Пушкин арендовал бельэтаж в доме Баташева в августе 1834 года. Вместе с семьей поэта здесь жили свояченицы Пушкина – сестры Гончаровы, которые занимали левую часть бельэтажа, а семья Пушкина жила в правой. Год аренды этого жилья обходился в шесть тысяч рублей ассигнациями.
«Я провел профессиональный и творческий эксперимент и прожил в этой квартире один год, чтобы понять, что же повлияло на творчество великого русского поэта. Перед вашими глазами открывается невероятная панорама Петербурга. Но, самое главное, это ощущения от пространства и насыщенности картинки. Люди, птицы, машины, все военные парады, "Алые паруса" и много того, что обычно скрыто от наших глаз. Этот вид – находка для творческих людей. Эта квартира – произведение искусства», – рассказал Соешев в видеоролике, посвященном квартире.
«В этой квартире в гостях у Александра Сергеевича Пушкина бывали известные русские поэты и писатели: Гоголь, Жуковский, Одоевский и многие другие. Здесь он вместе с Гоголем активно работал над изданием журнала "Современник". Именно в этой квартире в мае 1835 года в семье Пушкиных родился сын Григорий», – рассказал историк Леонид Кудзеевич.
После 1836 года поэт с семьей переехал в квартиру на Мойке, 12, которая впоследствии стала домом-музеем Пушкина. Причиной переезда на Мойку Пушкин называл плохие отношения с домоуправом на Дворцовой набережной. «Я вынужден был покинуть дом Баташева, управляющий которого негодяй", – писал поэт отцу.
Доходный дом на набережной Кутузова принадлежал наследникам Баташева до 1889 года, а вплоть до революции им владела супруга полковника К. А. Скалона, при которой фасад здания был немного переделан. Во времена СССР в доме, как и в большинстве других доходных домов Санкт-Петербурга, были организованы коммунальные квартиры.