Фото: в Кристийне ждет покупателя стильная квартира с высокими потолками и кирпичными стенами

Поступила в продажу своеобразная стильная квартира в доме постройки 1915 года, который находится в Кристийне, пишет Postimees.
Двухкомнатная квартира площадью 45,2 м2, с большими окнами и очень высокими потолками. С одной стороны, квартира кажется простой, но с другой стороны - планировка и дизайн хорошо продуманы. Стены из красного кирпича не оштукатурены, что придает помещению цвет и своеобразие.
Дом находится в тихом, зеленом и безопасном районе, всего в десяти минутах езды от центра города. Рядом расположены торговые центры, рестораны, детские сады, школы, университет и многое другое.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.