Чт, 31.10.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
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  • Фото: в Кристийне ждет покупателя стильная квартира с высокими потолками и кирпичными стенами

Фото: в Кристийне ждет покупателя стильная квартира с высокими потолками и кирпичными стенами

ФОТО: KV.EE

Поступила в продажу своеобразная стильная квартира в доме постройки 1915 года, который находится в Кристийне, пишет Postimees.

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира площадью 45,2 м2, с большими окнами и очень высокими потолками. С одной стороны, квартира кажется простой, но с другой стороны - планировка и дизайн хорошо продуманы. Стены из красного кирпича не оштукатурены, что придает помещению цвет и своеобразие. 

ФОТО: KV.EE

Дом находится в тихом, зеленом и безопасном районе, всего в десяти минутах езды от центра города. Рядом расположены торговые центры, рестораны, детские сады, школы, университет и многое другое. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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