Фото: в Кристийне ждет покупателя стильная квартира с высокими потолками и кирпичными стенами

Двухкомнатная квартира площадью 45,2 м2, с большими окнами и очень высокими потолками. С одной стороны, квартира кажется простой, но с другой стороны - планировка и дизайн хорошо продуманы. Стены из красного кирпича не оштукатурены, что придает помещению цвет и своеобразие.