В ноябре в Таллинне состоится масштабное научное шоу KVARK

15 и 16 ноября в таллиннском Saku Suurhall состоится небывалое по масштабу научное шоу KVARK. Основатели одноименного научного театра Арнольд Рейн Татунтс и Матс Миккор видят своей целью показать науку с ее яркой и захватывающей стороны, а также заразить интересом к науке и детей, и взрослых.
В самом масштабном европейском научном шоу KVARK можно будет, например, увидеть, как в кино происходят взрывы и как выглядит музыка. Также в шоу выступят канатоходец Яан Роозе, футбольный трюкач Эно Линтс, барабанщик Рейго Ахмен и певица Лийз Лемсалу.
«С помощью KVARK мы докажем, что наука – это большее, чем только цифры и формулы. Некоторые из опытов, которые мы покажем на сцене Saku Suurhall, ранее еще не производились в таком масштабе», - рассказал один из вдохновителей и создателей KVARK Арнольд Рейн Татунтс.
Второй участник тандема молодых ученых Матс Миккор подчеркнул, что KVARK – это не сценические фокусы и не обман зрения. «Мы показываем и рассказываем, что скрывается за научными опытами, потому что эта часть важна для понимания того, как устроен мир».
Оба они говорят, что самая большая их цель – чтобы взрослые и маленькие зрители после шоу ушли домой с интересом к науке и захотели узнать еще больше.
Больше информации – на www.kvarkshow.ee и www.piletilevi.ee.