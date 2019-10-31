В ноябре в Таллинне состоится масштабное научное шоу KVARK

В самом масштабном европейском научном шоу KVARK можно будет, например, увидеть, как в кино происходят взрывы и как выглядит музыка. Также в шоу выступят канатоходец Яан Роозе, футбольный трюкач Эно Линтс, барабанщик Рейго Ахмен и певица Лийз Лемсалу.

«С помощью KVARK мы докажем, что наука – это большее, чем только цифры и формулы. Некоторые из опытов, которые мы покажем на сцене Saku Suurhall, ранее еще не производились в таком масштабе», - рассказал один из вдохновителей и создателей KVARK Арнольд Рейн Татунтс.

Второй участник тандема молодых ученых Матс Миккор подчеркнул, что KVARK – это не сценические фокусы и не обман зрения. «Мы показываем и рассказываем, что скрывается за научными опытами, потому что эта часть важна для понимания того, как устроен мир».

Оба они говорят, что самая большая их цель – чтобы взрослые и маленькие зрители после шоу ушли домой с интересом к науке и захотели узнать еще больше.