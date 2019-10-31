Чт, 31.10.2019
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  • Дети чуть не угробили себя на дороге: полиция обратилась к родителям

Дети чуть не угробили себя на дороге: полиция обратилась к родителям

Полицейская лента.

ФОТО: Postimees.ee

Вчера вечером несколько бдительных жителей Пайде заметили на улице Пярну мальчиков, которые специально выбегали на проезжую часть, пишет Järva Teataja.

Пайдеский участковый Ээва Ыун сказала, что в полицию сообщение о четырех мальчиках поступило сегодня утром: «Мальчики выбегали на проезжую часть и пытались не попасть под машину. Дети были в темной одежде и не использовали ничего, чтобы сделать себя видимыми. Один горожанин, который стал свидетелем опасных занятий, провел с детьми разъяснительную беседу, уточнив, что могут за собой повлечь подобные испытания смелости. Личности детей на данный момент неизвестны».

Полиция просит родителей объяснить детям опасные последствия таких развлечений и проследить за тем, чтобы в темное время у ребенка был светоотражатель. «Если водитель или другой участник дорожного движения заметят подобное, для того, чтобы избежать наихудшего, просим об этом немедленно сообщать в полицию», - сказала Ыун.

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