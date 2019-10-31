Фото: тяжелая цепная авария военных автомобилей на пути в Тапа. Есть пострадаший

По предварительным данным, у грузовика Daf, двигавшегося в колонне, отказали тормоза. Водителю не удалось избежать столкновения с автомобилем, которые ехал впереди. Он врезался в едущий впереди автомобиль, тот в свою очередь в следующий и еще раз. Таким образом из десяти транспортных средств в колонне пострадали четыре, две машины съехали в кювет.