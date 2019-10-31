Чт, 31.10.2019
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  • Фото: тяжелая цепная авария военных автомобилей на пути в Тапа. Есть пострадаший
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Фото: тяжелая цепная авария военных автомобилей на пути в Тапа. Есть пострадаший
У грузовика отказали тормоза

Читатель Rus.Postimees сообщил, что на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в Пыльвамаа, произошло ДТП с участием военного грузовика. 

По сообщению полиции, Центр тревоги получил сообщение около 14:30 о ДТП на 207-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. 

По предварительным данным, у грузовика Daf, двигавшегося в колонне, отказали тормоза. Водителю не удалось избежать столкновения с автомобилем, которые ехал впереди. Он врезался в едущий впереди автомобиль, тот в свою очередь в следующий и еще раз. Таким образом из десяти транспортных средств в колонне пострадали четыре, две машины съехали в кювет. 

В ДТП пострадал водитель грузовика, у которого отказали тормоза. Его доставили в клинику Тартуского университета. 

Движение затруднено. Его регулируют полицейские. 

Известно, что колонна военных двигалась из Выру в Тапа. 

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