Фото: тяжелая цепная авария военных автомобилей на пути в Тапа. Есть пострадаший
Читатель Rus.Postimees сообщил, что на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, в Пыльвамаа, произошло ДТП с участием военного грузовика.
По сообщению полиции, Центр тревоги получил сообщение около 14:30 о ДТП на 207-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.
По предварительным данным, у грузовика Daf, двигавшегося в колонне, отказали тормоза. Водителю не удалось избежать столкновения с автомобилем, которые ехал впереди. Он врезался в едущий впереди автомобиль, тот в свою очередь в следующий и еще раз. Таким образом из десяти транспортных средств в колонне пострадали четыре, две машины съехали в кювет.
В ДТП пострадал водитель грузовика, у которого отказали тормоза. Его доставили в клинику Тартуского университета.
Движение затруднено. Его регулируют полицейские.
Известно, что колонна военных двигалась из Выру в Тапа.