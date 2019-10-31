Бюрократия отпугивает инвесторов: 12 из 15 крупнейших компаний уже сбежали из Эстонии

Хотя Эстония находится среди мировых лидеров по созданию стартапов, штаб-квартиры 12 из 15 крупнейших компаний, к сожалению, уже покинули Эстонию. Одной из причин этого является бюрократия вокруг привлечения иностранных инвестиций, пишет Postimees, приводя мнение партнеров адвокатского бюро Sorainen Пауля Кюннапа и Тоомаса Прангли.
На прошлой неделе правовая комиссия Рийгикогу инициировала законопроект, который значительно уменьшит бюрократию вокруг иностранных инвестиций и даст предпринимателям возможность выбирать между пуленепробиваемым списком пайщиков и гибким договором продажи паев. В отличие от проекта, о котором Postimees писал вчера, этот законопроект имеет определенного автора. Это одна из самых прозрачных инициатив: ей предшествовали анализ и привлечение заинтересованных сторон.
Текст законопроекта и пояснительный меморандум составлены рабочей группой ведущих экспертов Минюста по корпоративному праву, которая разработала комплексный план реформы предпринимательского права, опубликованный министерством.
Правовая комиссия Рийгикогу по просьбе стартап-компаний и в целях поощрения иностранных инвестиций подняла вопрос отчуждения, чтобы продвинуться вперед в решении проблемы.
Проблемы инвесторов
В обращении адвокатов приводится следующий пример. Богатый иностранный инвестор хотел внести свой вклад в предпринимательство в Эстонии, услышав, что здесь хорошо и легко заниматься бизнесом. Для осуществления инвестиции требовалось передать долю в эстонском паевом товариществе. Для этого сначала требовался нотариально заверенный документ из страны, где находится инвестор. Документ отправили в Эстонию. Чтобы выполнить действующие в Эстонии требования, документ нужно было отправить в посольство страны проживания шведского инвестора для утверждения. Заверенный таким образом документ дальше пришлось отправить финскому нотариусу для дальнейшего подтверждения.
Но, о ужас, солидный документ содержал одну двуязычную печать. К сожалению, вторым языком был язык, для которого в Эстонии нет присяжного переводчика. К счастью, помощь пришла из Финляндии, где при двойном переводе удалось перевести на эстонский слова, украшавшие печать. Вся история с документом заняла больше месяца и стоила около 5000 евро.
Наблюдавшие за процессом финские коллеги качали головой - по ту сторону залива все это стоило бы ровно ноль евро и заняло бы полчаса.
Происходило все это в нынешнем году. В тот раз речь шла не о стартапе: деньги планировалось вложить в бетон и железо. К счастью, инвестиция была большой, как и желание ее осуществить, так что инвестор стерпел трату денег и времени, но вряд ли он будет дальше нахваливать эстонское электронное государство.
Подобных историй много, и они касаются всех предпринимателей, которые пытаются найти инвесторов. К сожалению, Эстония маленькая, и здесь нет избыточного капитала, поэтому каждый, кто ищет большие инвестиции, должен заглядывать за границу.
Страдания стартапов
Проблема особенно остро стоит в случае стартап-компаний, указывают Кюннап и Прангли. Наши стартапы конкурируют в мире, где решения принимаются очень быстро, и у каждого инвестора всегда на столе лежит несколько потенциальных проектов. За месяц или два мир уже изменится, и где-то родится новый "единорог". В случае начинающих предприятий, стоимость расходов на сделку в Эстонии, которая во много раз выше, чем в Финляндии, делает инвестиции бессмысленными для инвестора.
Как для стартапов, так и для любой другой эстонской компании, которая хочет расширяться и завоевывать новые рынки, обусловленная местной бюрократией боль становится все более повседневной и интенсивной. И речь идет уже не обязательно об инвесторах, но и о сотрудниках. Чтобы заполучить лучших сотрудников, необходимо предложить им опционы. Хотя предоставление опционов - все еще дело относительно легкое, их использование в Эстонии чрезвычайно сложно. Людей много, они разбросаны по всему миру, и каждый отдельный пай невелик. Эстонское предприятие IT-сектора, покорившее мир, имеет по всему миру десятки сотрудников, достойных опционов. Если мы догоним Финляндию, их будут сотни или даже тысячи.
Стартап-компании ежегодно приносят в Эстонию около 300 миллионов евро иностранных инвестиций. Кроме того, более 5000 работников этого сектора получают зарплаты выше среднего уровня, из которых, в свою очередь, в этом году государству, по оценкам, будет выплачено более 60 миллионов евро налогов.
Конец страданиям близок?
Согласно законопроекту, инициированному комиссией по правовым вопросам Рийгикогу, общее собрание паевого товарищества может принять решение об изменении устава, чтобы продажа доли не требовала нотариального заверения. Список акционеров, как и сегодня, должно будет вести правление. Это изменение сделает наш правовой порядок на шаг ближе к действующему в северных странах.
Изменение подвергается критике за то, что оно якобы снижает юридическую надежность, но это, по мнению юристов Sorainen, не очень правдоподобно: в Финляндии последнее крупное судебное разбирательство по вопросам оформления передачи паев было еще в сороковых годах прошлого века. В ходе реформ коммерческого права в Швеции, а затем и в Финляндии, проблем никто не обнаружил.
Страны, где передача паев не требует нотариального заверения, не являются рассадниками преступлений, как утверждают некоторые. Такие страны, вероятно, составляют подавляющее большинство в мире, и, кроме Северной Европы, включают в себя Латвию, Литву, Англию, США и Канаду. Эстония в этом вопросе - исключение, а не правило.
Изменения нужны не только для cтартапов, но и для всех, кто хочет, чтобы Эстония была местом, где можно творить большие дела. "Давайте сосредоточимся на содержании, а не на цветной бумаге", - пишут представители адвокатского бюро в заключение.