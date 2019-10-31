Бюрократия отпугивает инвесторов: 12 из 15 крупнейших компаний уже сбежали из Эстонии

На прошлой неделе правовая комиссия Рийгикогу инициировала законопроект, который значительно уменьшит бюрократию вокруг иностранных инвестиций и даст предпринимателям возможность выбирать между пуленепробиваемым списком пайщиков и гибким договором продажи паев. В отличие от проекта, о котором Postimees писал вчера, этот законопроект имеет определенного автора. Это одна из самых прозрачных инициатив: ей предшествовали анализ и привлечение заинтересованных сторон.

Текст законопроекта и пояснительный меморандум составлены рабочей группой ведущих экспертов Минюста по корпоративному праву, которая разработала комплексный план реформы предпринимательского права, опубликованный министерством.

Правовая комиссия Рийгикогу по просьбе стартап-компаний и в целях поощрения иностранных инвестиций подняла вопрос отчуждения, чтобы продвинуться вперед в решении проблемы.

Проблемы инвесторов

В обращении адвокатов приводится следующий пример. Богатый иностранный инвестор хотел внести свой вклад в предпринимательство в Эстонии, услышав, что здесь хорошо и легко заниматься бизнесом. Для осуществления инвестиции требовалось передать долю в эстонском паевом товариществе. Для этого сначала требовался нотариально заверенный документ из страны, где находится инвестор. Документ отправили в Эстонию. Чтобы выполнить действующие в Эстонии требования, документ нужно было отправить в посольство страны проживания шведского инвестора для утверждения. Заверенный таким образом документ дальше пришлось отправить финскому нотариусу для дальнейшего подтверждения.

Но, о ужас, солидный документ содержал одну двуязычную печать. К сожалению, вторым языком был язык, для которого в Эстонии нет присяжного переводчика. К счастью, помощь пришла из Финляндии, где при двойном переводе удалось перевести на эстонский слова, украшавшие печать. Вся история с документом заняла больше месяца и стоила около 5000 евро.

Наблюдавшие за процессом финские коллеги качали головой - по ту сторону залива все это стоило бы ровно ноль евро и заняло бы полчаса.

Происходило все это в нынешнем году. В тот раз речь шла не о стартапе: деньги планировалось вложить в бетон и железо. К счастью, инвестиция была большой, как и желание ее осуществить, так что инвестор стерпел трату денег и времени, но вряд ли он будет дальше нахваливать эстонское электронное государство.

Подобных историй много, и они касаются всех предпринимателей, которые пытаются найти инвесторов. К сожалению, Эстония маленькая, и здесь нет избыточного капитала, поэтому каждый, кто ищет большие инвестиции, должен заглядывать за границу.

Страдания стартапов