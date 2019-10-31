Бюджет Таллинна на 2020 год возрастет до 823 миллионов евро

Мэр Михаил Кылварт сообщил, что городской бюджет следующего года нацелен на улучшение благополучия горожан, чтобы каждый житель столицы ощутил влияние городского бюджета на свою жизнь. «Это означает, что в городском бюджете возрос объем относительно незаметных строк – таких как ремонт тротуаров и внутриквартальных дорог, уборка снега и дорог или уличное освещение, детские площадки, учитывающие нужды детей с особыми потребностями, установка урн с возможностью сортировки отходов в городской среде и многие другие мелочи, делающие жизнь горожанина более удобной», - сказал мэр.

«В новом году горуправа приступит к разработке принципов того, как горожане могли бы поучаствовать в формировании бюджета на 2021 год. Так, в будущем, например, жители каждого района города могли бы выбрать приоритетный объект, в который город будет инвестировать, - сказал Кылварт. – Таллинн еще в 2014 году инициировал проект вовлечения, или «Позитивную программу Таллинна», благодаря чему были собраны предложения таллинцев об улучшении городской среды. Реализация вовлекающего горожан бюджета стала бы следующим этапом развития позитивной программы».

В области социального обеспечения городской бюджет предусматривает социальное благополучие и возможности активной общественной жизни для горожан, принадлежащих к различным целевым группам. Расходы на деятельность в сфере социального обеспечения и здравоохранения предусмотрены в объеме 67 миллионов евро, инвестировать планируется 11 миллионов евро. Так, предусмотрено оказание услуг и поддержки семьям с детьми, пожилым, людям с особыми потребностями и другим нуждающимся в помощи. «Важно подчеркнуть рост зарплат работников сферы социальной опеки на 20 процентов, - сказал Кылварт. – Поскольку на государственном уровне не решен вопрос оказания сестринских услуг в крупных домах призрения, мы будем финансировать из городского бюджета услуги сестринского ухода на дому как для хронических больных, так и для клиентов Ируского попечительского дома».

«В следующем году в два раза будет увеличен объем оказания услуги опорного лица для взрослых с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, а часовая стоимость услуги возрастет с 6 до 10 евро. Это будет сделано, чтобы необходимая людям услуга была доступна, а опорным лицам была бы обеспечена конкурентоспособная зарплата. На услугу опорного лица детям с тяжелой и глубокой степенью инвалидности мы запланировали в бюджете более двух миллионов евро, эта сумма частично будет покрыта за счет освободившихся в результате прекращения вещания Таллиннского телевидения средств», - пояснил мэр.

В сравнении с первоначальным городским бюджетом на 2019 год, рост расходов на область здравоохранения увеличится в будущем году на 13,7%, на сферу социального обеспечения – на 11%, инвестиции в этих сферах возрастут соответственно на 142% и 170%.