Cтавший жертвой сомнительных схем оптовый продавец признан банкротом

Ранее на этой неделе издание писало, как Мехтиев попал в ловушку, устроенную махинатором Кристианом Кеснером, который по сути бесплатно заполучил дочернюю компанию Haljas - Tallinna Karastusjoogid, а позднее пытался взять под контроль и всю компанию Haljas, но сделка сорвалась.

Но беды Haljas начались раньше, поскольку Swedbank в 2017 году не пожелал продлить кредитный договор с производителем продуктов питания. Задолженность Haljas перед Налоговым департаментом в итоге составила 550 000 евро, и против компании было подано заявление о банкротстве, которое сегодня суд удовлетворил.