Cтавший жертвой сомнительных схем оптовый продавец признан банкротом

Харьюский уездный суд сегодня объявил банкротом фирму азербайджанского бизнесмена Мовсума Мехтиева Haljas AS, занимавшуюся оптовой и розничной торговлей продовольственными товарами, пишет Äripäev.
Ранее на этой неделе издание писало, как Мехтиев попал в ловушку, устроенную махинатором Кристианом Кеснером, который по сути бесплатно заполучил дочернюю компанию Haljas - Tallinna Karastusjoogid, а позднее пытался взять под контроль и всю компанию Haljas, но сделка сорвалась.
Но беды Haljas начались раньше, поскольку Swedbank в 2017 году не пожелал продлить кредитный договор с производителем продуктов питания. Задолженность Haljas перед Налоговым департаментом в итоге составила 550 000 евро, и против компании было подано заявление о банкротстве, которое сегодня суд удовлетворил.
Бизнес Haljas в последние годы не процветал: с 2014 года компания каждый год приносила чистых убытков на 300 000-400 000 евро, а финансовую отчетность за 2017 и 2018 финансовый год правление базирующейся в Мяннику компании даже не представляло.