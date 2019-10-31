Чт, 31.10.2019
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Департамент предупреждает: дороги в Эстонии могут превратиться в каток

На дорогах может быть скользко.

ФОТО: Erik Prozes

Во второй половине дня в четверг на дорогах влажно или мокро, ночью и утром на дорогах может быть скользко.

Поверхность крупных шоссе влажная или мокрая, местами на юго-востоке и севере страны дождь и мокрый снег, сообщил BNS Департамент шоссейных дорог.

По прогнозу погоды, вечером и в ночь на пятницу ожидается переменная облачность. На побережье кратковременные дожди и мокрый снег, местами туманы. В материковой части страны температура воздуха ночью околонулевая. Условия на дорогах будут преимущественно хорошими, но из-за прояснений ночью и утром на дорогах возможен черный лед.

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