Департамент предупреждает: дороги в Эстонии могут превратиться в каток

Поверхность крупных шоссе влажная или мокрая, местами на юго-востоке и севере страны дождь и мокрый снег, сообщил BNS Департамент шоссейных дорог.

По прогнозу погоды, вечером и в ночь на пятницу ожидается переменная облачность. На побережье кратковременные дожди и мокрый снег, местами туманы. В материковой части страны температура воздуха ночью околонулевая. Условия на дорогах будут преимущественно хорошими, но из-за прояснений ночью и утром на дорогах возможен черный лед.