Чт, 31.10.2019
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  • «Фото отправлял. Голый мальчик там был. Закон есть закон». Как невинная шутка обернулась уголовной ответственностью

«Фото отправлял. Голый мальчик там был. Закон есть закон». Как невинная шутка обернулась уголовной ответственностью

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/ Janis Burba

В понедельник, 28 октября, латвиец Янис Бурба поделился в соцсети Facebook своим недавним опытом того, как шуточная картинка с голым мальчиком, которую он отправил своему другу в Instagram, превратилась в реальную уголовную ответственность. Запись получила широкий резонанс в соцсетях, потому портал Apollo обратился за комментариями к Госполиции Латвии относительно этого конкретного случая, пишет Rus.TVNET.

"Я думаю, что это могло произойти с любым человеком, который возможно не знает суровость закона", - начал свою запись Янис. 

"Было 19 июня, был на работе в магазине, когда ко мне пришли два человека, показали свои удостоверения криминальной полиции и попросили с ними отправиться на улицу Гауяс, где меня ждала следователь. Я подумал, что это какая-то шутка. Попросил, чтобы объяснили, в чем дело, поскольку я даже ночью, идя по городу, стоял на перекрестке на красном сигнале. 

Меня отвезли в участок, где следователь меня спросила, отправлял ли я в феврале в интернете картинку с голым ребенком. Сказал, что нет. Я такими вещами не занимаюсь". 

"Тогда следователь показала мне распечатанную на листе А4 картинку с лицом мальчика. И я вспомнил, что это был за случай! В интернете была картинка, на которой голый мальчик лежал на пляже и загорал, а сверху была написана какая-то шутка". 

Согласно статье закона об ограничении порнографии запрещено привлекать детей в оборот материалов порнографического характера.

Янис сообщил в своей записи, что он пытался отправить шутку одному другу в Instagram, что у него не вышло, и он был заблокирован на один день. 

"Потом она [следователь] пояснила, что это распространение детской порнографии. Им [криминальной полиции] картинку прислал из-за рубежа Instagram - с такого-то профиля пытались переслать". 

Янис отметил, что картинка была в соцсетях и что он точно не единственный, кто ей поделился. Однако на это ответа он так и не получил. 

После допроса он и ещё четыре полицейских отправились к нему домой. 

Представитель Госполиции Латвии Гита Гжибовска порталу Apollo ситуацию прокомментировала, сославшись на конкретный закон:

"Согласно 7-ой статье закона об ограничении порнографии запрещается распространение в электронной среде материалов порнографического характера или информации о доступности таких материалов неизвестному кругу получателей или в случае, если не было получено согласие получателя. За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет, в том числе с конфискацией имущества. 

"Произошел обыск, была изъята техника, компьютер, камера и другие вещи [..]", - потом Яниса доставили в камеру.

"Вечером меня вывели из камеры, я уже обрадовался, что все разрешилось, однако радость не была долгой. Близкий мне человек, зная только то, в чем меня обвиняют, нанял адвоката, потому что дело не было простым". 

Яниса освободили спустя сутки, когда он уже в присутствии адвоката встретился со следователем. Ответ на обвинение был прост - возбуждено уголовное дело по такой-то и такой-то статье, а именно: распространение детской порнографии.

"Мне в худших кошмарах не снилось то, что произошло. Репост одной шуточной картинки может превратиться в такой кошмар. Ребенок был на картинке голым, но я на это не обратил внимания, так как акцент был на текст - шутку, которая была написана сверху картинки.

Я сказал следователю, что у мамы дома в альбоме, скорее всего, тоже есть фото, где я маленький голый - может ли она там находиться? Она ответила, что если хочу, то могу написать заявление против мамы". 

Портал Apollo спросил у представителя Госполиции, нарушается ли закон, даже если фотографию обнаженного ребенка отправляют родственнику через социальные сети.

"Если фото содержит детскую порнографию, то да. Полиция работает в рамках закона". 

Согласно 1-й статье закона, детской порнографией считаются те материалы, на которых изображен или описан ребенок, который вовлечен в сексуальное действие или находится в сексуальной позе или непристойной одежде, или для сексуальных целей изображен или описан полностью или частично без одежды.

"Затем расследование было завершено, и дело длиной в 100 страниц было передано в прокуратуру. Дальше прокуратура запросила информацию обо мне в службе пробации".

Бурба закончил запись тем, что уголовное дело было закрыто в понедельник, 28 октября. "Поскольку я признал свою вину и раскаялся в содеянном, не доводя дело до суда".

"Это означает, что у меня есть испытательный срок - шесть месяцев, в течение которого я должен вести себя порядочно. Я так и сказал прокурору - я буду жить также как и до сих пор, поскольку я порядочный человек. На вопрос, можно ли предупредить остальных, она ответила - нужно.

Бурба пишет: "Конечно, за эти полгода были моменты, когда у меня опускались руки - как может развиться такое неприятное событие из одной такой шутки? Но незнание не освобождает от ответственности. Фото отправлял. Голый мальчик там был. Всё. Виновен. [..] Закон есть закон". 

"Может быть кому-то пригодиться мой рассказ, меня он заставил взглянуть на жизнь по-другому. И, к сожалению, для меня этот рассказ стоил дорого, но спасибо Богу, что только материально". 

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