Полиция применила электрошокер против пожилого мужчины

Около 19 часов в среду полиции поступил вызов в квартиру на улице Теллизе в Йыгева, где пьяный 70-летний мужчина ударил свою супругу, передала Лыунаская префектура. К тому времени, когда полицейские прибыли на место, пожилой мужчина успел покинуть дом, но полиция заметила его вблизи.

Полицейские заговорили с мужчиной, который вышел из себя и ударил одного из сотрудников. Мужчине велели успокоиться и перестать махать кулаками, но он не послушался полицейских и, чтобы его успокоить, они применили электрошокер.