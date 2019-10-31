Полиция применила электрошокер против пожилого мужчины

В Йыгева пожилой мужчина ударил полицейского, и сотрудники правопорядка применили электрошокер.
Около 19 часов в среду полиции поступил вызов в квартиру на улице Теллизе в Йыгева, где пьяный 70-летний мужчина ударил свою супругу, передала Лыунаская префектура. К тому времени, когда полицейские прибыли на место, пожилой мужчина успел покинуть дом, но полиция заметила его вблизи.
Полицейские заговорили с мужчиной, который вышел из себя и ударил одного из сотрудников. Мужчине велели успокоиться и перестать махать кулаками, но он не послушался полицейских и, чтобы его успокоить, они применили электрошокер.
После того, как мужчина пришел в себя, его задержали по подозрению в преступлении и доставили в отделение полиции. Полицейскому оказали первую помощь, и он продолжил работу.