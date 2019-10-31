Министр требует запретить досрочное освобождение для госизменников и педофилов

"Я считаю неприемлемым, что у нас действуют правила, при которых у лиц, поднявших руку на государство, и других особо опасных преступников – педофилов, серийных насильников и убийц – есть возможность досрочного освобождения", – заявил министр юстиции Райво Аэг.
Аэг считает, что следует пересмотреть правовые рамки и выяснить, достаточно ли для исправления этой ситуации изменить внутренние процедуры в тюрьмах или же требуются сделать поправки в законодательстве.
Он поручил юристам, занимающимся в министерстве вопросами наказаний за уголовные преступления, пересмотреть правовые рамки.
«В любом случае следует исключить возможность, при которой преступники могут освободиться досрочно», – сказал министр.
Первые результаты анализа от юристов Аэг ждет в течение месяца.
Напомним, что администрация тюрьмы и прокуратура поддержали досрочное освобождение обвиненного в 2009 году в госизмене 72-летнего Хермана Симма, который был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. К настоящему моменту 72-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы с согласия суда. Решение по ходатайству о досрочном освобождении Симма будет принято 5 декабря Тартуским уездным судом.