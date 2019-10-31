Чт, 31.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр требует запретить досрочное освобождение для госизменников и педофилов

Министр требует запретить досрочное освобождение для госизменников и педофилов

Тюрьма. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Tairo Lutter

"Я считаю неприемлемым, что у нас действуют правила, при которых у лиц, поднявших руку на государство, и других особо опасных преступников – педофилов, серийных насильников и убийц – есть возможность досрочного освобождения", – заявил министр юстиции Райво Аэг.

Аэг считает, что следует пересмотреть правовые рамки и выяснить, достаточно ли для исправления этой ситуации изменить внутренние процедуры в тюрьмах или же требуются сделать поправки в законодательстве.

Он поручил юристам, занимающимся в министерстве вопросами наказаний за уголовные преступления, пересмотреть правовые рамки.

«В любом случае следует исключить возможность, при которой преступники могут освободиться досрочно», – сказал министр.

Первые результаты анализа от юристов Аэг ждет в течение месяца.

Напомним, что администрация тюрьмы и прокуратура поддержали досрочное освобождение обвиненного в 2009 году в госизмене 72-летнего Хермана Симма, который был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. К настоящему моменту 72-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы с согласия суда. Решение по ходатайству о досрочном освобождении Симма будет принято 5 декабря Тартуским уездным судом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ