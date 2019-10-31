Министр требует запретить досрочное освобождение для госизменников и педофилов

Аэг считает, что следует пересмотреть правовые рамки и выяснить, достаточно ли для исправления этой ситуации изменить внутренние процедуры в тюрьмах или же требуются сделать поправки в законодательстве.

Напомним, что администрация тюрьмы и прокуратура поддержали досрочное освобождение обвиненного в 2009 году в госизмене 72-летнего Хермана Симма, который был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. К настоящему моменту 72-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы с согласия суда. Решение по ходатайству о досрочном освобождении Симма будет принято 5 декабря Тартуским уездным судом.