Трехлетний ребенок умер на отдыхе из-за выписанных турецкими врачами таблеток

По словам родителей Лили Гибсон, Лизы и Криса Гибсон, дочь внезапно заболела желтухой, после чего ее доставили в местную больницу. Там семья провела около шести часов, и ребенку должны были поставить капельницу, однако доктора выписали девочку и назначили ей таблетки, которые содержали парацетамол.

Ребенок скончался позже в номере отеля после того, как родители дали ему неизвестное лекарство, купленное в турецкой аптеке по рецепту. Как предполагает доктор Марта Коэн, участвующая в расследовании происшествия, Лили умерла из-за передозировки, которая дала осложнение на печень.

«У девочки явно были проблемы с печенью, и доктор Коэн хочет ознакомиться со всеми деталями осмотра, который был предоставлен Лили в местной больнице», — пояснил должностное лицо семьи, профессор Роберт Форрест.