Отть Тянак сменил "Тойоту" на "Хендай"

В составе "Тойоты" Тянак дебютировал в 2018 году, завоевав в году нынешнем за один этап до конца сезона титул чемпиона мира. По слухам, Тянак не смог договориться о существенном увеличении зарплаты, которую боссы "Тойоты" не захотели платить нашему спортсмену. В результате Тянак, как и сообщали СМИ ранее, предпочел перейти в "Хендай", честь которого в этом году защищали Тьерри Нойвиль, Андреас Миккельсен, Дани Сордо, Себастьян Лоеб и Крэйг Брин.