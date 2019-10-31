Чт, 31.10.2019
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Отть Тянак сменил "Тойоту" на "Хендай"

Ott Tänak Hyundai värvides.

ФОТО: Kunstniku visioon/ Indrek Ilves

Чемпион мира 2019 года по ралли Отть Тянак свой титул в 2020 году будет защищать в составе южнокорейского автогиганта "Хендай".

В составе "Тойоты" Тянак дебютировал в 2018 году, завоевав в году нынешнем за один этап до конца сезона титул чемпиона мира. По слухам, Тянак не смог договориться о существенном увеличении зарплаты, которую боссы "Тойоты" не захотели платить нашему спортсмену. В результате Тянак, как и сообщали СМИ ранее, предпочел перейти в "Хендай", честь которого в этом году защищали Тьерри Нойвиль, Андреас Миккельсен, Дани Сордо, Себастьян Лоеб и Крэйг Брин.

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