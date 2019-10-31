Начался суд над бандой наркоторговцев: они могли бы опоить пол-Эстонии

По оценке прокуратуры, этого количества хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 500 000 человек.

Согласно обвинению, банда, состоящая из восьми мужчин, организовали оборот вещества GBL (чистящее средство): они ввезли из Голландии и Литвы в Эстонию 400 литров этого вещества, из которого намеревались произвести наркотическое вещество GHB для перепродажи в Финляндии. Возраст обвиняемых — от 25 до 31 года.

Согласно предъявленным обвинениям, организатором преступления является 26-летний Гейро Питиримов, его обвиняют в обороте наркотиков в особо крупном размере. Другие члены группы: Тимо Тохв, Кевин Пярли, Кейо Прийлинн, Сильвер Халлисте, Маргус Лехтер, Валев Илиссон и Кристо Уйбо.

Тохва и Прийлинна обвиняют еще и в присвоении чужой личности для сокрытия преступления. Лехтера также обвиняют в применении физического насилия, повлекшим тяжелые увечья: в июле прошлого года он несколько раз ударил другого человека ножом. Это обвинение не связано с наркопреступлением или другими членами банды.

Вещество Пярли продавал по 200 евро за литр. Доход он передавал Питиримову, который проживал в Испании.

По данным эстонской полиции, в 2018 году на преступном рынке Эстонии розничная цена GBL – 1 евро за миллилитр, средняя оптовая цена — 800-1000 евро за литр. На финском рынке цены выше: соответственно 1,5 евро/миллилитр и до 1200 евро за литр.

На сегодняшний день судят шестерых, потому что в начале октября Тохв и Питиримов заключили сделку, согласно которой их признали виновными. Питиримову назначили шесть лет тюрьмы, Тохву – четыре года и шесть месяцев с пятилетним испытательным сроком. Сегодня прокурор предъявил доказательства, завтра начнется допрос трех подсудимых.