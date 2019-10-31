"Исламское государство" признало гибель аль-Багдади и уже нашло нового лидера

В том же заявлении исламисты подтвердили смерть еще одного высокопоставленного члена группировки – выходца из Саудовской Аравии Абу аль-Хасана аль-Мухаджира, пишет DW.

Трамп сообщил о смерти аль-Багдади

27 октября Трамп подтвердил гибель главаря "Исламского государства" в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей, добавил глава государства. Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, сообщил Трамп и поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в операции.

На следующий день Вашингтон подтвердил гибель помощника главаря и пресс-секретаря ИГ Абу Хасана аль-Мухаджира в ходе спецоперации в сирийской провинции Алеппо. В ней были задействованы американские военнослужащие, однако "Демократические силы Сирии" (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) сыграли в операции важную роль, отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.