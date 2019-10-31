Пт, 1.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада
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  • Фото с места событий: в Кохила под поезд попал человек

Фото с места событий: в Кохила под поезд попал человек

Этим вечером в Кохила, Рапламаа, мужчина попал под поезд.

Пострадавшего отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиции сообщили о происшествии в волости Кохила в 20:03. Известно, что 41-летний мужчина получил удар от приближающегося со стороны Таллинна поезда.  

Пресс-секретарь Elron сообщил, что мужчина попал под пассажирский поезд номер 375, следовавший по маршруту Таллинн-Тюри. Поезд стоял более получаса, пока не получил от полиции разрешение продолжать движение. 

Железно-дорожное движение в Кохила затруднено. Более подробную информацию о движении поездов смотрите на сайте Elron.

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