В Кохила под поезд попал человек

Этим вечером в Кохила, Рапламаа, мужчина попал под поезд.
Пострадавшего отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиции сообщили о происшествии в волости Кохила в 20:03. Известно, что 41-летний мужчина получил удар от приближающегося со стороны Таллинна поезда.
Пресс-секретарь Elron сообщил, что мужчина попал под пассажирский поезд номер 375, следовавший по маршруту Таллинн-Тюри. Поезд стоял более получаса, пока не получил от полиции разрешение продолжать движение.
Железно-дорожное движение в Кохила затруднено. Более подробную информацию о движении поездов смотрите на сайте Elron.