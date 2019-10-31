В Кохила под поезд попал человек

Пострадавшего отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиции сообщили о происшествии в волости Кохила в 20:03. Известно, что 41-летний мужчина получил удар от приближающегося со стороны Таллинна поезда.

Пресс-секретарь Elron сообщил, что мужчина попал под пассажирский поезд номер 375, следовавший по маршруту Таллинн-Тюри. Поезд стоял более получаса, пока не получил от полиции разрешение продолжать движение.