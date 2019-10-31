«Доверие к Swedbank подорвано»: банк снял деньги со счетов клиентов за операции, которые они в тот день не совершали

«Лично я в 20:18 получил три уведомления на свой телефон, что мной была произведена оплата по трем счетам: два из магазина New Yorker и один из McDonalds на общую сумму в 100,50 евро. Подумал, что глюк, ведь деньги уже были списаны еще несколько недель назад, но, стоя на кассе в ожидании оплатить свои покупки, был неприятно удивлен, открыв свой интернет банк и увидев там сальдо в -47 евро», – возмущен наш читатель, уточнив, что после этого обратился в банк за разъяснениями.

Swedbank на своей Facebook-странице написал, что вчера к ним обратились несколько обеспокоенных клиентов, интересовавшихся, почему с их счетов были сняты деньги по операциям, которые они вчера не совершали. «Мы проверили эти операции и выяснили, что со счетов некоторых клиентов вчера были сняты деньги за сделки, совершенные еще в середине октября, – пишет банк. – Мы подтверждаем, что эти операции были проведены корректно и клиенты сами их совершили. К сожалению, подтверждения этих операций поступили в банк с задержкой. Время от времени такое случается. В данном случае мы имеем дело с задержкой, ответственность за которую несет поставщик услуги осуществления платежей карточками. Мы можем подтвердить, что дважды деньги со счетов клиентов не снимались».

В Swedbank рекомендуют каждый раз проверять, что написано в строке пояснения к платежу, в которой должно быть отображено, где и когда был совершен платеж.