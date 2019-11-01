Пт, 1.11.2019
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  • Сотрудники КаПо задержали подозреваемую в получении взяток судью

Сотрудники КаПо задержали подозреваемую в получении взяток судью

Взятка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк предъявили подозрение в требовании и получении взяток, представлении ложных данных, а также в незаконном распространении личных данных.

Кроме Вавренюк, подозреваемыми по уголовному делу проходят еще три человека, двое из которых подозреваются в даче взятки, а еще один — в представлении ложных данных. Все они были задержаны сотрудниками КаПо в четверг, 31 октября.

В рамках этого уголовного дела в четверг сотрудники КаПо провели обыски в одном из таллиннских адвокатских бюро, сотрудник которого подозревается в даче взятки.

В целях обеспечения конфиденциальности данных клиентов адвокатского бюро прокуратура попросила адвокатское бюро добровольно передать необходимые улики, но бюро отказало. По этой причине по разрешению следственного судьи в помещениях бюро был проведен обыск.

Уголовное дело ведет КаПо под руководством Госпрокуратуры.

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