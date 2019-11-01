Сотрудники КаПо задержали подозреваемую в получении взяток судью

Судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк предъявили подозрение в требовании и получении взяток, представлении ложных данных, а также в незаконном распространении личных данных.
Кроме Вавренюк, подозреваемыми по уголовному делу проходят еще три человека, двое из которых подозреваются в даче взятки, а еще один — в представлении ложных данных. Все они были задержаны сотрудниками КаПо в четверг, 31 октября.
В рамках этого уголовного дела в четверг сотрудники КаПо провели обыски в одном из таллиннских адвокатских бюро, сотрудник которого подозревается в даче взятки.
В целях обеспечения конфиденциальности данных клиентов адвокатского бюро прокуратура попросила адвокатское бюро добровольно передать необходимые улики, но бюро отказало. По этой причине по разрешению следственного судьи в помещениях бюро был проведен обыск.
Уголовное дело ведет КаПо под руководством Госпрокуратуры.