Конор Макгрегор договорился до российской прокуратуры

Конор Макгрегор является признанным мастером самопиара и любимого в среде бойцов ММА "трэштока", но в России экс-чемпион мира столкнулся с тем, что из-за своих высказываний может провести беседу не с журналистами, а с сотрудниками прокуратуры, передает Sports.ru.
Член общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев написал заявление в прокуратуру РФ, в котором просит привлечь экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора к уголовной ответственности по статье УК РФ 282 за оскорбление дагестанского народа.
«В рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282 УК РФ. Хотим услышать от него извинений перед всем дагестанским народом.
Нам не привыкать давить и душить фашизм. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру, я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру», – сказал Хамзаев.
24 октября Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве обвинил дагестанцев в трусости.