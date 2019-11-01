Конор Макгрегор договорился до российской прокуратуры

Член общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев написал заявление в прокуратуру РФ, в котором просит привлечь экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора к уголовной ответственности по статье УК РФ 282 за оскорбление дагестанского народа.

«В рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282 УК РФ. Хотим услышать от него извинений перед всем дагестанским народом.

Нам не привыкать давить и душить фашизм. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру, я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру», – сказал Хамзаев.