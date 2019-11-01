Маэстро остается: Константин Васильев заключил новый контракт с таллиннской "Флорой"

"С клубом мы обо всем договорились достаточно быстро. Следующий сезон обещает быть интересным. Нам предстоит защита титула, команда получила возможность сыграть в Лиге чемпионов. С учетом всего этого я принял решение остаться во "Флоре" еще на один год", - сказал Васильев