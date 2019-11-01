Маэстро остается: Константин Васильев заключил новый контракт с таллиннской "Флорой"

Полузащитник сборной Эстонии и таллиннской "Флоры" Константин Васильев продлил на один год контракт с 12-кратным чемпионом Эстонии, передает Rus.Err.ee.
Контракт Васильева рассчитан до конца 2020 года.
"С клубом мы обо всем договорились достаточно быстро. Следующий сезон обещает быть интересным. Нам предстоит защита титула, команда получила возможность сыграть в Лиге чемпионов. С учетом всего этого я принял решение остаться во "Флоре" еще на один год", - сказал Васильев
Константин Васильев провел в этом сезоне Премиум-лиги 30 встреч, в которых отметился 10 голами и 16 результативными передачами и помог "Флоре" завоевать 12-й чемпионский титул.