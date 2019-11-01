Пт, 1.11.2019
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  • Обвиняемых в жестоком убийстве бездомного подростков будут судить за закрытыми дверями

Обвиняемых в жестоком убийстве бездомного подростков будут судить за закрытыми дверями

Полиция.

ФОТО: Erik Prozes

Двух несовершеннолетних, которых обвиняют в жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ыйсмяэ 20 августа, будут судить за закрытыми дверями, пишет Rus.ERR.

Такое решение, принимая во внимание, что обвиняемым нет 18 лет, накануне принял Харьюский уездный суд.

Из-за занятости адвокатов судебное следствие по этому делу начнется только 23 марта 2020 года, сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Помимо обвинения в убийстве, обоим подросткам также предъявлено обвинение в нанесении побоев в мае в Ыйсмяэ, а одному из них - в августе этого года в центре Таллинна.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненного заключения, но максимально возможное наказание для несовершеннолетних - 10 лет лишения свободы.

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