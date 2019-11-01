"Ливерпуль" планирует выступать двумя составами

Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги пройдут на неделе, начинающейся 16 декабря. Английская футбольная лига (EFL) обсуждает вариант переноса игры «Ливерпуля» на вторую неделю января, так как мерсисайдцы 18 декабря стартуют на клубном чемпионате мира.

Сейчас «Ливерпуль» должен провести 19 матчей в период с начала ноября до 11 января, когда команда сыграет с «Тоттенхэмом». Так как «Ливерпуль» должен слетать в Зальцбург, Лондон (дважды), Борнмут и Доху, то команда за два с половиной месяца преодолеет минимум 12,5 тысячи миль.

По наиболее вероятному сценарию «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» в Кубке лиги 8 января. Сообщается, что «Вилла» не сможет подать протест на выбранное время проведения матча, если EFL, которая регулирует проведение турнира, примет решение о назначении матча на ту или иную дату.